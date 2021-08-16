Дизайнер превратил пачку макарон в модную сумочку (ФОТО)

Дизайнеры не перестают удивлять покупателей своими необычными новинками и речь идет не только об обуви или одежде, но и аксессуарах. На днях известный дизайнер Николас Грегори Бентель представил сумочку в виде пачки макарон бренда Barilla.

Сумка в виде пачки макарон / Фото: Nikolas Bentel

Американский дизайнер давно славится своими причудливыми идеями, несколько лет назад он создал одежду, которая меняет цвет при загрязненном воздухе, а в этом году увлекся дизайном сумочек. Идея создания аксессуара в виде пачки макарон пришла к нему во время карантина, когда он готовил пасту итальянского бренда Barilla и рассматривал коробку от нее.

Дизайн сумки очень похож на оригинальною упаковку: она изготовлена из синей кожи, дополненная цепью, а на боковых сторонах указанные ингредиенты для приготовления пасты: пенне, соус с жареным чесноком и цуккини.

Всего художник создал 100 сумок. Стоимость одного аксессуара составляет 199 долларов (более 5 тысяч гривен). Продажи аксессуаров стартовали 11 августа. Также художник подчеркнул, что создавал коллекцию без каких-либо договоренностей с брендом Barilla.

Фото: Nikolas Bentel



Напомним, что бренд Louis Vuitton выпустил два необычных аксессуара из новой осенне-зимней коллекции Вирджила Абло. Первый — миниатюрная сумка в виде стаканчика для кофе со съемным ремешком для ношения cross-body, второй — брелок-морковка с ярко-зеленым ботвой и молнией из серебристого металла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французский дом моды Hermès International S.A. представил модели сумок, изготовленные из зеленых овощей. Над созданием моделей работал художник и дизайнер Бен Дензер.

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