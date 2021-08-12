Louis Vuitton выпустил сумку, которая по форме напоминает стаканчик для кофе

Бренд Louis Vuitton выпустил два необычных аксессуара из новой осенне-зимней коллекции Вирджила Абло. Впервые их можно было увидеть на показе в теннисном клубе Парижа. Первый — миниатюрная сумка в виде стаканчика для кофе со съемным ремешком для ношения cross-body, второй — брелок-морковка с ярко-зеленым ботвой и молнией из серебристого металла, пишет Hypebeast.

Louis Vuitton - фото из открытых источников





Обе новинки изготовлены из кожи с фирменным узором из монограмм французского дома. Стоимость Coffee Cup Pouch составляет 2350 долларов, Carrot Pouch — 1425 долларов.

Ранее Кайли Дженнер выпустила новую бьюти-коллекцию в честь своего 24-летия. 10 августа Кайли Дженнер отмечала свой день рождения. По этому случаю она представила специальную коллекцию своего бьюти-бренда Kylie Cosmetics. Источником вдохновения для нее стало 24-каратное золото.

Напомним, люксовые бренды стараются идти в ногу со временем и заботиться об окружающей среде. Недавно французская компания Louis Vuitton присоединилась к модному веянию и выпустила дебютные экологические сумки. Креативный директор мужского направления Louis Vuitton Вирджил Абло разработал серию экологически чистых сумок Louis Vuitton для коллекции сезона оcень-зима 2021/22. Новые модели называются Keepall, Keepall XS и Soft Trunk, и они полностью соответствуют принципам устойчивого развития.

Сумки изготовлены из материала, состоящего на 43% из сертифицированного органического хлопка и на 20% из переработанной шерсти. Материал имеет пушистую текстуру, а монограмма бренда на него нанесена люрекcовыми нитками. Подкладка сумок сделана из переработанного полиэстера, а цепи и углы на 70% состоят из переработанного пластика. Для ручек и ремешков использована кожа, одобренная Leather Working Group (LWG).



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