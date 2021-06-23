Как выглядят первые экологические сумки от Louis Vuitton (ФОТО

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Светлана Шкурупий
Люксовые
бренды стараются идти в ногу со временем и заботиться об окружающей среде.
Недавно французская компания Louis Vuitton присоединилась к модному веянию и
выпустила дебютные экологические сумки.
сумки Louis Vuitton (фото из открытых источников)
Креативный
директор мужского направления Louis Vuitton Вирджил Абло разработал серию
экологически чистых сумок Louis Vuitton для коллекции сезона оcень-зима
2021/22. Новые модели называются Keepall, Keepall XS и Soft Trunk, и они
полностью соответствуют принципам устойчивого развития.
Сумки
изготовлены из материала, состоящего на 43% из сертифицированного органического
хлопка и на 20% из переработанной шерсти. Материал имеет пушистую текстуру, а
монограмма бренда на него нанесена люрекcовыми нитками. Подкладка сумок сделана
из переработанного полиэстера, а цепи и углы на 70% состоят из переработанного
пластика. Для ручек и ремешков использована кожа, одобренная Leather Working
Group (LWG).
Новая линия Felt Line является частью внедрения новой политики компании в области устойчивого развития, которая направлена на то, чтобы к 2025 году французский бренд стал полностью экологически чистым. Коллекция поступит в продажу 16 июля. Стоимость экологических сумок пока не называют.
Напомним, что французский дом моды Louis Vuitton вызвал возмущение в социальных сетях после использования неправильных цветов для создания своего джемпера.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что всемирно известный холдинг LVMH сообщил о покупке популярной ювелирной компании Tiffany & Co. В приобретенной за 15,
8 млрд долларов компании уже назначили новое руководство.
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