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Как выглядят первые экологические сумки от Louis Vuitton (ФОТО

Французский дом моды Louis Vuitton впервые выпустил экологические сумки для коллекции осень-зима 2021/22: как они выглядят

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Люксовые бренды стараются идти в ногу со временем и заботиться об окружающей среде. Недавно французская компания Louis Vuitton присоединилась к модному веянию и выпустила дебютные экологические сумки.

Как выглядят первые экологические сумки от Louis Vuitton (ФОТО

сумки Louis Vuitton (фото из открытых источников)

Креативный директор мужского направления Louis Vuitton Вирджил Абло разработал серию экологически чистых сумок Louis Vuitton для коллекции сезона оcень-зима 2021/22. Новые модели называются Keepall, Keepall XS и Soft Trunk, и они полностью соответствуют принципам устойчивого развития.

Сумки изготовлены из материала, состоящего на 43% из сертифицированного органического хлопка и на 20% из переработанной шерсти. Материал имеет пушистую текстуру, а монограмма бренда на него нанесена люрекcовыми нитками. Подкладка сумок сделана из переработанного полиэстера, а цепи и углы на 70% состоят из переработанного пластика. Для ручек и ремешков использована кожа, одобренная Leather Working Group (LWG).

Новая линия Felt Line является частью внедрения новой политики компании в области устойчивого развития, которая направлена ​​на то, чтобы к 2025 году французский бренд стал полностью экологически чистым. Коллекция поступит в продажу 16 июля. Стоимость экологических сумок пока не называют.

Как выглядят первые экологические сумки от Louis Vuitton (ФОТО - фото 2
Как выглядят первые экологические сумки от Louis Vuitton (ФОТО - фото 3

Напомним, что французский дом моды Louis Vuitton вызвал возмущение в социальных сетях после использования неправильных цветов для создания своего джемпера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что всемирно известный холдинг LVMH сообщил о покупке популярной ювелирной компании Tiffany & Co. В приобретенной за 15, 8 млрд долларов компании уже назначили новое руководство. 


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Источник: https://23-59.ua/louis-vuitton-vpershe-vypustyly-ekologichni-sumky/
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