Как выглядят первые экологические сумки от Louis Vuitton (ФОТО

Люксовые бренды стараются идти в ногу со временем и заботиться об окружающей среде. Недавно французская компания Louis Vuitton присоединилась к модному веянию и выпустила дебютные экологические сумки.

сумки Louis Vuitton (фото из открытых источников)

Креативный директор мужского направления Louis Vuitton Вирджил Абло разработал серию экологически чистых сумок Louis Vuitton для коллекции сезона оcень-зима 2021/22. Новые модели называются Keepall, Keepall XS и Soft Trunk, и они полностью соответствуют принципам устойчивого развития.

Сумки изготовлены из материала, состоящего на 43% из сертифицированного органического хлопка и на 20% из переработанной шерсти. Материал имеет пушистую текстуру, а монограмма бренда на него нанесена люрекcовыми нитками. Подкладка сумок сделана из переработанного полиэстера, а цепи и углы на 70% состоят из переработанного пластика. Для ручек и ремешков использована кожа, одобренная Leather Working Group (LWG).

Новая линия Felt Line является частью внедрения новой политики компании в области устойчивого развития, которая направлена ​​на то, чтобы к 2025 году французский бренд стал полностью экологически чистым. Коллекция поступит в продажу 16 июля. Стоимость экологических сумок пока не называют.

Напомним, что французский дом моды Louis Vuitton вызвал возмущение в социальных сетях после использования неправильных цветов для создания своего джемпера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что всемирно известный холдинг LVMH сообщил о покупке популярной ювелирной компании Tiffany & Co. В приобретенной за 15, 8 млрд долларов компании уже назначили новое руководство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!