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"Хочу взять за основу события 2020 года": Стивен Кинг рассказал, о чем будет его новая книга (ВИДЕО)

Кинг рассказал о том, как на его жизнь повлияла пандемия и о чем будет его следующая книга

сегодня, 18:35
Автор:

Мокрик Анастасия








"Хочу взять за основу события 2020 года": Стивен Кинг рассказал, о чем будет его новая книга (ВИДЕО)

Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе. Фото: rollingstone

Американский писатель и "король" ужасов Стивен Кинг намекнул, что в сюжет следующей его книги лягут события 2020 года, связанные с пандемией коронавируса в мире. Об этом Кинг рассказал в эфире ток-шоу The View.

По словам автора, в скором времени он планирует начать работу над новым романом. Эту книгу он хочет посвятить коронавирусу и всей истории пандемии, которая началась в 2020 году. Писатель заявил, что ему интересно посмотреть, как эта тема проявится в фактуре романа.

Стоит отметить, что ранее сюжет романа Стивена Кинга "Противостояние", написанный в жанре постапокалипсиса, уже сравнивали с пандемией коронавируса, охватившей весь мир. Но сам писатель считает, что события в книге и события в мире не имеют ничего общего, ведь в "Противостоянии" пандемия уничтожает едва ли не все живое на Земле. В своей новой книге Кинг хочет отобразить все то, что происходило в 2020 году в мире. Соответственно, кромешный кошмар, связанный с пандемией, в книге писателя будет "перемешан" с другими сюжетными линиями в стиле писателя. 

К слову, в августе 2021 года Стивен Кинг выпустил новый детективный роман под названием "Билли Саммерс". Сюжет развивается вокруг наемного убийцы, который собирается совершить последний "заказ" и далее жить нормальной жизнью. Однако события складываются совершенно иначе. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, какая книга стала самой популярной среди украинцев в 2020 годуЭту книгу продали в количестве более 70 тыс. экземпляров. Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, какой фильм ужасов Стивен Кинг считает самым худшим. "Король" хоррора рассказал о фильме ужасов, который, по его мнению, является самым худшим в истории кинематографа.



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Источник: https://www.fangoria.com/original/stephen-king-covid-horror-novel/
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