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Какая книга стала самой популярной среди украинцев в 2020 году

Эту книгу продали в количестве более 70 тыс. экземпляров

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В 2020 году самой популярной среди украинцев стала публицистическая книга историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Именно она стала лидером по продажам. 

Какая книга стала самой популярной среди украинцев в 2020 году

самые популярные книги в Украине (фото из открытых источников)

Известно, что в прошлом году было продано 71,1 тыс. экземпляров этой книги. Тираж, по данным издателей, пришлось дважды допечатывать. 

По словам автора, Вахтанга Кипиани, цель книги — изменить "плакатное" отношение к Василию Стусу и людям, которые его окружали В частности, Кипиани заявлял, что "Уголовное дело Василия Семеновича Стуса — это хроника борьбы преступной коммунистической системы с человеком, полной боли и достоинства". 

В книге собраны архивные документы по уголовному делу Василия Стуса, свидетельства очевидцев, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Большую популярность это произведение получило благодаря скандалу, ведь в октябре 2020 года Дарницкий районный суд города Киева вынес решение о запрете распространения книги. Суд решил признать недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их.

Также в 2020 году украинцы охотно покупали следующие книги:

- "Банда пиратов. Атака Пираньи", Оливер Дюпен – 45 тыс. экз.;

- "Пиноккио: сказка с дополненной реальностью", Карло Коллоди – 30 тыс. экз.;

- "Букварь Читайлик", Василий Федиенко – 22,7 тыс. экз;

Напомним, американская компания Amazon назвала лучшие книги 2020 года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, если вы любите читать книги, основанные на достоверных фактах, правдивых историях и личном опыте героев, тогда вам стоит ознакомиться с этой подборкой увлекательных произведений.


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Источник: http://chytomo.com/stus-piraty-j-pinokkio-ukrainski-bestselery-2020/?fbclid=IwAR1tWkduukNLnuq0NAjXKJWblt2JBL6j8CfOqPNQ_PHuOORbuuGBtwZ4iYs
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