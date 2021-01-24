Какая книга стала самой популярной среди украинцев в 2020 году

Язык
Coinspot 24.01.2021
BTC/USD
32383.58
ETH/USD
1328.48
LTC/USD
139.03
НБУ 24.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В 2020 году самой популярной среди украинцев стала публицистическая книга историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Именно она стала лидером по продажам.
самые популярные книги в Украине (фото из открытых источников)
Известно, что в прошлом году было продано 71,1 тыс. экземпляров этой книги. Тираж, по данным издателей, пришлось дважды допечатывать.
По словам автора, Вахтанга Кипиани, цель книги — изменить "плакатное" отношение к Василию Стусу и людям, которые его окружали В частности, Кипиани заявлял, что "Уголовное дело Василия Семеновича Стуса — это хроника борьбы преступной коммунистической системы с человеком, полной боли и достоинства".
В книге собраны архивные документы по уголовному делу Василия Стуса, свидетельства очевидцев, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.
Большую популярность это произведение получило благодаря скандалу, ведь в октябре 2020 года Дарницкий районный суд города Киева вынес решение о запрете распространения книги. Суд решил признать недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их.
Также в 2020 году украинцы охотно покупали следующие книги:
- "Банда пиратов. Атака Пираньи", Оливер Дюпен – 45 тыс. экз.;
- "Пиноккио: сказка с дополненной реальностью", Карло Коллоди – 30 тыс. экз.;
- "Букварь Читайлик", Василий Федиенко – 22,7 тыс. экз;
Напомним, американская компания Amazon назвала лучшие книги 2020 года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, если вы любите читать книги, основанные на достоверных фактах, правдивых историях и личном опыте героев, тогда вам стоит ознакомиться с этой подборкой увлекательных произведений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости