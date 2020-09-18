Что почитать осенью: список лучших книг 2020 года

Ученые недавно доказали, что чтение литературы способно увеличить продолжительность жизни, да и в целом это занятие развивает память и мышление. Поэтому, если хотите провести осенний вечер с пользой, предлагаем вам подборку лучших книг 2020 года, которой поделилось издание Billionnews.

Рассказ служанки: Заветы

Роман канадской писательницы Маргарет Этвуд, впервые опубликованный в 2019 году, является продолжением книги "Рассказ служанки". Эта книга-антиутопия рассказывается от лица одновременно трех героинь, одну из которых читатели знают по первой части. В ней показана борьба женщин за свои права и идеалы против тоталитарного теократического режима.





Чёрный леопард, рыжий волк

Книгу Марлона Джеймса называют самой "экзотической, дикой и безумной". Она основана на мифологии западноафриканского племени йоруба и показывает читателя другую, параллельную Африку, где творятся странные вещи.





Исцеление водой

Книга-антиутопия Софи Макинтош рассказывает о жизни трех сестер и их матери, которые изолированы на острове. Отец защищает их от насилия и хаоса, которые приносят мужчины с большой земли. Они должны постоянно лечиться водой, чтобы смывать с себя токсины внешнего мира. Но их отец внезапно исчезает, а на острове появляются двое мужчин и мальчик.





Спящие красавицы

Мистический роман "короля ужасов" Стивена Кинга и его младшего сына Оуэна поведает читателям историю провинциального городка, в котором женщин поражает неизвестная эпидемия. Они впадают в глубокий сон и покрываются тончайшими коконами. Именно в это время в городе появляется таинственная и красивая женщина, не подверженная болезни. Жители решают, что она и является виновницей недуга и начинают на ее охоту.





Безмолвный пациент

После нескольких недель продаж книга-детектив "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса стала бестселлером. В ней рассказывается о художнице, у который была идеальная жизнь: роскошный дом, хороший муж, любимая работа…но однажды вечером главная героиня пять раз выстрелила мужу в лицо и перестала говорить. Разгадать тайну ее поступка пытается криминальный психотерапевт, но удастся ли ему докопаться до правды?





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миллиардер Ричард Брэнсон назвал книгу, которую должны прочитать все в 2020 году.

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