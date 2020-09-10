Миллиардер Ричард Брэнсон назвал книгу, которую должны прочитать все в 2020 году

Ричард Брэнсон отныне будет раздавать советы любителям книг. Он стал куратором книжного клуба. Каждый месяц подписчики будут получать литературу, повлиявшую на жизнь миллиардера. Первой книгой, которую посоветовал основатель Virgin Group, стала "Mandela’s Way: Lessons on Life" Ричарда Стенгеля. Об этом сообщает Inc.com.

Ричард Брэнсон. Фото: Jekalo

Ричард Брэнсон никогда не скрывал своей страсти к чтению. Теперь он решил делиться своими предпочтениями с подписчиками книжного клуба, который основал стартап Literati. Недавно миллиардер прочел книгу "Mandela’s Way: Lessons on Life" Ричарда Стенгеля и теперь советует каждому добавить ее на свою книжную полку.

"2020 год идеален для того, чтобы прочитать эту книгу. Она наполнена оптимизмом перед лицом глобальных невзгод", - отметил Брэнсон.

Книгу, посвященную президенту Южно-Африканской республики Нельсону Манделе, написал бывший редактор журнала "Time". В ней Ричард Стенгель собрал 15 жизненных уроков Манделы. Чтобы создать подобную биографию, автор общался с лидером ЮАР в течение трех лет.

Отметим, что в свое время Ричард Брэнсон также сотрудничал с Нельсоном Манделлой. Они создали организацию "Старейшины", куда пригласили влиятельных людей со всего мира для решения сложных проблем.

"Я увидел Мадибу не как политика, а как человека. Его радостный характер и оптимизм безжалостны. Сейчас мир переживает времена неопределенности, и мы все должны разделять такой оптимизм Манделы", - уверен миллиардер.

Особенно полезной книга станет для предпринимателей, которые хотели бы изменить мир к лучшему, говорит основатель Virgin Group.

"Читая эту книгу, вы наконец-то поймете, что слово "невозможно" - это не более чем просто слово", - подытожил Бренсон.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что голливудский актер Ченнинг Татум написал книгу для своей дочери.

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