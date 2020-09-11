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Любовь Блажко
Ученые из Йельского университета пришли к интересному выводу: чтение литературы в зрелом возрасте способно увеличить продолжительность жизни. Чтобы установить этот факт, они пригласили больше 3,5 тысяч добровольцев, детально изучив их данные. Об этом пишет издание changeua.
Чтение книг продлевает жизнь: научное исследование. Фото: unsplash.
Но результат оказался не столь быстрым: экспертам понадобилось целых 12 лет наблюдать за участниками, прежде чем они установили данную закономерность. Авторами этого проекта было задумано разделить людей на три группы: первая – те, кто не совсем не читал; вторая – те, кто читал в неделю не больше трех с половиной часов; и последняя – люди, которые посвящали чтению более трех с половиной часов своего времени. Также исследователи учитывали пол, возраст, семейное положение, уровень дохода и образование участников.
После 12 лет регулярных опросов и полученных данных, ученые готовы были сделать окончательный вывод. Зрелые люди, которые находили на изучение новой литературы больше трех с половиной часов в неделю, подвергались смертности на 23 процента ниже, нежели те, кто этого не делал. Вторая группа добровольцев подвергалась смертности на 17 процентов ниже, а у первой, следовательно, показатели оказались самыми худшими.
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