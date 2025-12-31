Якого кольору спідню білизну обрати на Новий рік: ритуал для здійснення бажань на 2026 рік

Соціальні мережі знову пропонують нестандартний спосіб "запрограмувати" майбутній рік. Напередодні 2026-го в TikTok набирає популярності тренд, згідно з яким колір спідньої білизни, одягненої в новорічну ніч, нібито може вплинути на події наступних 12 місяців. І хоча наукових доказів цьому немає, мільйони користувачів охоче долучаються до символічного ритуалу.

Якого кольору спідню білизну одягнути на Новий рік. Фото з відкритих джерел

Авторка вірусного відео Ліберті Вокер стверджує, що кожен колір "притягує" певну енергію. За її словами, зелений асоціюють із фінансовим зростанням і стабільністю, тому його радять тим, хто прагне достатку. Червоний традиційно символізує кохання та пристрасть, а білий у 2026 році вказує на нові починання і "чистий аркуш" у житті.

За інтерпретацією тіктокерів синій відповідає за здоров’я та внутрішній баланс, фіолетовий — за впевненість і самореалізацію, а срібний — за великі зміни та несподівані повороти долі. За словами Ліберті, навіть чорний колір, який часто вважають "невдалим", у цьому тренді отримав позитивне значення, як символ завершення старого етапу.

Однак Ліберті наголошує, що одного лише кольору нижньої білизни замало. Для "посилення ефекту" ритуалу на 2026 рік вона радить записати конкретне бажання на папері та тримати його у спідньому під час святкування Нового року.

