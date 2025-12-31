Чому Новий рік починається 1 січня, а не в інший день

Початок Нового року 1 січня здається очевидним і незмінним. Проте насправді людство століттями святкувало зміну року в зовсім інші дні. Сучасна дата стала результатом політичних рішень, релігійних традицій та "календарних війн", що формували світовий порядок.

Чому Новий рік починається 1 січня

Першими вирішальний крок для початку нового року зробили давні римляни. За легендою, цар Нума Помпілій ще у 8 столітті до нашої ери переніс початок року з березня на січень. Цей місяць був присвячений Янусу, який є богом початку та переходів. Однак офіційно 1 січня стало початком року лише у 153 році до н.е., коли римські консули почали вступати на посаду саме цього дня.

Після століть непорозумінь через календарну систему у 46 році до н.е. Юлій Цезар запровадив юліанський календар, закріпивши 1 січня як початок року. Разом із розширенням Римської імперії ця традиція поширилася на значну частину Європи. Проте після падіння Риму християнський світ відступив від цієї дати. У багатьох країнах Новий рік почали відзначати 25 березня (Благовіщення) або 25 грудня (Різдво).

Ситуацію змінила ще одна реформа. Через неточності юліанського календаря дати поступово "зміщувалися", що ускладнювало визначення Великодня. У 1582 році Папа Римський Григорій XIII запровадив григоріанський календар, який не лише виправив помилки, а й остаточно повернув 1 січня статус початку року. Католицькі країни прийняли його швидко, протестантські й православні значно пізніше. Велика Британія, наприклад, перейшла на новий календар лише у 1752 році.

На українських землях ситуація теж була неоднорідною. На територіях України, які були включені до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої Новий рік святкували 1 січня ще з 14 століття. Натомість у межах Російської імперії новоліття припадало на березень аж до указу Петра І 1699 року, який зрівняв державу з європейською традицією.

Сьогодні григоріанський календар з новим роком 1 січня використовує більшість країн світу. Втім, не всі культури відмовилися від власних систем літочислення. Китай святкує Новий рік за місячним календарем, а в Ефіопії новий рік під назвою Енкутаташ настає у вересні. Таким чином навіть звична нам дата 1 січня є не універсальною істиною і сьогодні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу країну, яка зустрічає Новий рік.

Також "Коментарі" писали про те, чому ми святкуємо Різдво 25 грудня, якщо Ісус народився в інший день.