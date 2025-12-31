Какого цвета выбрать нижнее белье на Новый год: ритуал для осуществления желаний на 2026 год

Социальные сети снова предлагают нестандартный способ "запрограммировать" будущий год. В преддверии 2026-го в TikTok набирает популярность тренд, согласно которому цвет нижнего белья, одетого в новогоднюю ночь, якобы может повлиять на события следующих 12 месяцев. И хотя научных доказательств этому нет, миллионы пользователей с готовностью приобщаются к символическому ритуалу.

Какого цвета нижнее белье надеть на Новый год. Фото из открытых источников

Автор вирусного видео Либерти Уокер утверждает, что каждый цвет "притягивает" определенную энергию. По ее словам, зеленый ассоциируют с финансовым ростом и стабильностью, поэтому его советуют тем, кто стремится к достатку. Красный традиционно символизирует любовь и страсть, а белый в 2026 году указывает на новые начинания и чистый лист в жизни.

За интерпретацией тиктокеров синий отвечает за здоровье и внутренний баланс, фиолетовый – за уверенность и самореализацию, а серебряный – за большие изменения и неожиданные повороты судьбы. По словам Либерти, даже черный цвет, часто считающийся "неудачным", в этом тренде получил положительное значение, как символ завершения старого этапа.

Однако Либерти отмечает, что одного только цвета нижнего белья маловато. Для "улучшения эффекта" ритуала на 2026 год она советует записать конкретное желание на бумаге и держать его в нижнем во время празднования Нового года.

