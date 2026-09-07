Легендарний тактичний ніж від Benchmade скинув вагу: чому фанати в захваті від карбону

Benchmade представила нову версію повнорозмірного складаного Adamas до 15-річчя моделі. Головною зміною стали накладки із чорно-сірого мармурового карбону, які замінили G10. Новий матеріал дозволив трохи знизити вагу і надав ножу більш преміального вигляду.

Benchmade Adamas 275-05 у мармуровому карбоні. Фото: Benchmade

Карбон замість G10

Adamas 275-05 важить близько 176 грамів. Версія з G10 важить приблизно 185 г, тому різниця становить близько 11 грамів. Для складаного ножа, розрахованого зокрема на постійне носіння, це невелике, але реальне зниження маси.

Карбонові накладки поєднуються зі сталевими лайнерами з покриттям FDE PVD. У такому ж стилі виконані інші деталі конструкції. Benchmade робить ставку на поєднання міцності та вигіднішого співвідношення ваги.

Що залишилося незмінним

Ніж зберіг клинок drop-point зі сталі CPM MagnaCut та механізм AXIS Lock. Повнорозмірний Adamas, як і раніше, орієнтований на інтенсивне використання, а нове оброблення покликане надати моделі більш преміального вигляду.

При цьому Benchmade наголошує, що карбонова версія розрахована не лише на колекціонерів. Виробник позиціонує Adamas як інструмент для важких умов, а новий матеріал руків'я повинен поєднувати жорсткість із більш вигідним співвідношенням міцності та ваги.

Для шанувальників моделі це можливість отримати звичний повнорозмірний Adamas у більш сучасній та візуально виразній комплектації, не відмовляючись від перевіреної конструкції.

Рекомендована ціна нової версії складає 425 доларів (близько 18,9 тис. грн). Варіант із G10 коштує приблизно 325 доларів (близько 14,5 тис. грн), а автоматична версія 2750-06 – 525 доларів (близько 23,4 тис. грн). Фактична ціна в Україні може відрізнятися через вартість доставки та податки. При цьому безпосередньо замовити ніж з офіційного сайту Benchmade в Україну не вийде: компанія вказує, що відправляє замовлення тільки до країн, доступних у системі вибору країни доставки. Наразі Україна в цьому списку відсутня.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому навколо MagnaCut стільки галасу.