Легендарный тактический нож от Benchmade сбросил вес: почему фанаты в восторге от карбона

Benchmade представила новую версию полноразмерного складного Adamas к 15-летию модели. Главным изменением стали накладки из чёрно-серого мраморного карбона, которые заменили G10. Новый материал позволил немного снизить вес и придал ножу более премиальный вид.

Benchmade Adamas 275-05 в мраморном карбоне. Фото: Benchmade

Карбон вместо G10

Adamas 275-05 весит около 176 граммов. Версия с G10 весит примерно 185 граммов, поэтому разница составляет около 11 граммов. Для складного ножа, рассчитанного в том числе на постоянное ношение, это небольшое, но реальное снижение массы.

Карбоновые накладки сочетаются со стальными лайнерами с покрытием FDE PVD. В таком же стиле выполнены другие детали конструкции. Benchmade делает ставку на сочетание прочности и более выгодного соотношения веса.

Что осталось прежним

Нож сохранил клинок drop-point из стали CPM MagnaCut и механизм AXIS Lock. Полноразмерный Adamas по-прежнему ориентирован на интенсивное использование, а новая отделка призвана добавить модели более премиальный внешний вид.

При этом Benchmade подчёркивает, что карбоновая версия рассчитана не только на коллекционеров. Производитель позиционирует Adamas как инструмент для тяжёлых условий, а новый материал рукояти должен сочетать жёсткость с более выгодным соотношением прочности и веса.

Для поклонников модели это возможность получить привычный полноразмерный Adamas в более современной и визуально выразительной комплектации, не отказываясь от проверенной конструкции.

Рекомендованная цена новой версии составляет 425 долларов (около 18,9 тыс. грн). Вариант с G10 стоит примерно 325 долларов (около 14,5 тыс. грн), а автоматическая версия 2750-06 — 525 долларов (около 23,4 тыс. грн). Фактическая цена в Украине может отличаться из-за стоимости доставки и налогов. При этом напрямую заказать нож с официального сайта Benchmade в Украину не получится: компания указывает, что отправляет заказы только в страны, доступные в её системе выбора страны доставки. Сейчас Украина в этом списке отсутствует.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему вокруг MagnaCut столько шума.