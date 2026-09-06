Ніж, який не іржавіє і довго тримає заточування: чому навколо MagnaCut стільки галасу

Світ сучасних ножів давно вийшов за межі простого вибору між "хорошою" та "поганою" сталлю. Виробники шукають матеріали, які одночасно добре чинять опір корозії, витримують навантаження і довго зберігають гостроту. Однією з найпомітніших розробок останніх років стала CPM MagnaCut.

EDC-ніж зі сталі CPM MagnaCut / Фото: ШІ

Її розробив американський металург Ларрін Томас у співпраці з Crucible Industries спеціально для ножової галузі. Головним завданням було знайти баланс між корозійною стійкістю, зносостійкістю та ударною в'язкістю.

Ключова особливість MagnaCut пов'язана з її мікроструктурою. У термообробленій сталі практично відсутні хромові карбіди. Замість них утворюються дрібні карбіди ванадію та ніобію. Це дозволяє зберегти більше хрому в металевій матриці та отримати високу корозійну стійкість без серйозної втрати інших характеристик.

Але стверджувати, що ніж із MagnaCut взагалі не схильний до корозії, було б перебільшенням. На властивості сталі впливають умови експлуатації та термообробка. При цьому випробування показують дуже високу корозійну стійкість: у тесті з 1% солоною водою протягом 72 годин ні оригінальна Crucible MagnaCut, ні матеріал Erasteel не вкрилися плямами іржі.

Ще одна перевага сталі – збалансованість. MagnaCut не обов'язково буде абсолютним лідером за кожним окремим параметром, зате поєднує високу корозійну стійкість, добре утримання різальної кромки та високу ударну в'язкість в одному матеріалі.

Після банкрутства Crucible виробництво MagnaCut не зупинилося. Niagara Specialty Metals організувала постачання матеріалу від інших виробників порошкової сталі, включаючи Erasteel та Carpenter. Випробування Erasteel MagnaCut у 2026 році показали характеристики, порівнянну з оригінальним матеріалом, а за ударною в'язкістю в окремих режимах навіть вищу.

Саме поєднання характеристик зробило MagnaCut однією з найпомітніших сучасних ножових сталей.

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