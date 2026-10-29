Хот-дог проти сендвіча: чому звичайна сосиска в булці викликала суперечку на весь світ

Хот-дог здається однією з найпростіших страв: сосиска, булочка, гірчиця або кетчуп. Але варто поставити запитання, чи є він різновидом сендвіча, як починається суперечка, що не вщухає роками. У цій дискусії є аргументи як за, так і проти.

Хот-дог у булочці та суперечка про те, чи є він сендвічем. Фото: ШІ

Чому хот-дог вважають сендвічем

Один із головних аргументів прихильників цієї думки — визначення сендвіча в американському словнику Merriam-Webster. У 2016 році його редактори заявили, що хот-дог можна вважати сендвічем, адже він складається з булочки з начинкою всередині. Така позиція ґрунтується на визначенні, яке охоплює не лише два окремі шматки хліба, а й розрізану булочку з начинкою. Якщо дотримуватися такого підходу, все виглядає логічно: хліб і начинка є, отже, хот-дог можна зарахувати до сендвічів.

Є й інший аргумент. Якщо замість сосиски покласти в булочку скибочки м'яса, фалафель або рвану свинину, багато хто без вагань назве страву сендвічем. Тож чому заміна начинки на сосиску має змінювати її категорію? Саме на цьому міркуванні ґрунтується позиція прихильників сендвічної природи хот-дога.

Чому це окрема страва

Противники такого визначення звертають увагу на історію та кулінарні традиції. Хот-доги пов'язують із Центральною Європою, зокрема з німецьким Франкфуртом і австрійським Віднем. Їхня історія пов'язана зі способом подавати сосиску в булочці.

Сендвіч має інше походження. Його назву пов'язують із графом Сендвічем, а популярна історія відносить появу страви до 1762 року. За легендою, граф хотів їсти, не відволікаючись від гри, тому йому подавали їжу між двома шматками хліба.

Прихильники розмежування вважають, що сендвіч визначає принцип поєднання хліба з різною начинкою, тоді як хот-дог має власну кулінарну ідентичність. На користь цього свідчить і практика закладів харчування: у меню сендвічі та хот-доги зазвичай зазначають окремо.

То хто ж має рацію?

Єдиного загальноприйнятого вердикту немає: усе залежить від того, наскільки широко трактувати поняття сендвіча. Якщо орієнтуватися на склад і спосіб подачі, хот-дог можна вважати його різновидом. Якщо ж враховувати усталені назви та кулінарні традиції, це самостійна страва.

Автор The Fact Site схиляється до другого варіанта: хот-дог варто називати хот-догом, а не сендвічем із сосискою. Зрештою, навіть якщо суперечка не має остаточної відповіді, вона нагадує, наскільки звичайна їжа може породжувати несподівані дискусії.

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