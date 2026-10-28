12 вірусних рецептів, які підкорили соцмережі: люди зізналися, які страви готують знову і знову

Щороку в соцмережах з'являються десятки кулінарних трендів, але далеко не кожна популярна страва виправдовує очікування. Деякі рецепти, однак, настільки припадають людям до смаку, що вони повертаються до них знову і знову.

Вірусні рецепти, які люди готують знову і знову. Фото: ШІ

Користувачі Reddit поділилися стравами, які залишилися в їхньому домашньому меню навіть після того, як про них перестали активно говорити в інтернеті.

Паста із сиром фета. Запечений сир фета з помідорами чері, оливковою олією та спеціями перетворюється на густий соус для пасти. Рецепт можна доповнювати зеленню, часником і гострим перцем.

Салат із огірків. Нарізані або злегка розчавлені огірки змішують із часником, соєвим соусом, кунжутною олією та спеціями. Страва підходить для швидкого перекусу або гарніру.

Курка Marry Me. Куряче філе в ніжному вершковому соусі з приправами стало одним із рецептів, до яких господині повертаються регулярно.

Веганські "Снікерси". Фініки начиняють арахісовою пастою, занурюють у темний шоколад і посипають морською сіллю. Це простий варіант солодощів без складного приготування.

Салат із квасолею. Квасолю поєднують із кукурудзою, солодким перцем, цибулею, авокадо та заправкою з олії й оцту.

Булочки з корицею. Готові булочки з холодильного тіста викладають у форму, залишаючи між ними трохи місця, і поливають вершками так, щоб вони покрили дно. Розтоплене масло змішують із коричневим цукром і корицею, а потім виливають на булочки. Форму накривають і випікають. Готову випічку покривають глазур'ю.

Макарони із сиром. Популярний варіант mac and cheese приваблює поєднанням пасти та великої кількості розплавленого сиру.

Салат Дженніфер Еністон. Основу страви складають крупа, нут, огірки, зелень, сир фета та горіхи. Інгредієнти можна змінювати залежно від власних уподобань.

Запіканка в стилі суші. Рис для суші викладають у форму, додають суміш із лосося, крабових паличок і соусів, а потім запікають.

Кава дальгона. Розчинну каву збивають із цукром і гарячою водою до густої піни, яку викладають на холодне молоко.

Запечені протеїнові млинці. Для приготування використовують борошно, протеїновий порошок, грецький йогурт, яйце та розпушувач. За бажанням додають мед або фрукти.

Ці приклади показують, що кулінарні тренди можуть залишатися популярними й після завершення інтернет-хайпу. Найчастіше люди повертаються до страв, які легко приготувати вдома та адаптувати під власні смаки.

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