Хот-дог против сэндвича: почему обычная сосиска в булочке вызвала спор на весь мир

Хот-дог кажется одним из самых простых блюд: сосиска, булочка, горчица или кетчуп. Но стоит задать вопрос, является ли он разновидностью сэндвича, как начинается спор, не утихающий годами. В этой дискуссии есть аргументы как за, так и против.

Хот-дог в булочке - блюдо, которое стало предметом кулинарных споров. Фото: ИИ

Почему хот-дог считают сэндвичем

Один из главных аргументов сторонников этой точки зрения — определение сэндвича в американском словаре Merriam-Webster. В 2016 году его редакторы заявили, что хот-дог можно считать сэндвичем, поскольку он состоит из булочки с начинкой внутри. Такая позиция основана на определении, которое охватывает не только два отдельных куска хлеба, но и разрезанную булочку с начинкой. Если придерживаться такого подхода, всё выглядит логично: хлеб и начинка есть, следовательно, хот-дог можно отнести к сэндвичам.

Есть и другой аргумент. Если вместо сосиски положить в булочку ломтики мяса, фалафель или рваную свинину, многие без колебаний назовут блюдо сэндвичем. Так почему замена начинки на сосиску должна менять его категорию? Именно на этом рассуждении основана позиция сторонников того, что хот-дог является разновидностью сэндвича.

Почему это отдельное блюдо

Противники такого определения обращают внимание на историю и кулинарные традиции. Хот-доги связывают с Центральной Европой, в частности с немецким Франкфуртом и австрийской Веной. Их история связана со способом подачи сосиски в булочке.

У сэндвича другое происхождение. Его название связывают с графом Сэндвичем, а распространённая история относит появление блюда к 1762 году. Согласно легенде, граф хотел есть, не отвлекаясь от игры, поэтому ему подавали еду между двумя кусками хлеба.

Сторонники разграничения считают, что сэндвич определяется принципом сочетания хлеба с различными начинками, тогда как хот-дог обладает собственной кулинарной идентичностью. В пользу этого говорит и практика заведений питания: в меню сэндвичи и хот-доги обычно указывают отдельно.

Так кто же прав?

Единого общепринятого вердикта нет: всё зависит от того, насколько широко трактовать понятие сэндвича. Если ориентироваться на состав и способ подачи, хот-дог можно считать его разновидностью. Если же учитывать устоявшиеся названия и кулинарные традиции, это самостоятельное блюдо.

Автор The Fact Site склоняется ко второму варианту: хот-дог стоит называть хот-догом, а не сэндвичем с сосиской. В конце концов, даже если у спора нет окончательного ответа, он напоминает, насколько обычная еда может порождать неожиданные дискуссии.

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