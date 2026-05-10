Головна Новини Дозвілля подорожі "Я цього не знала": українку розвернули на кордоні з Польщею через дивну причину
"Я цього не знала": українку розвернули на кордоні з Польщею через дивну причину

Українка поскаржилася, що її не пустили до Польщі через кілька упаковок таблеток.

10 травня 2026, 18:25
Slava Kot

Українка Анна Кобзар розповіла у TikTok про неприємний випадок під час перетину кордону з Польщею. Жінку розвернули назад через надмірну кількість однакових упаковок медичних препаратів у багажі. 

Українку розвернули на кордоні з Польщею. Фото: @annushkakobzar

За словами українки, вона придбала таблетки по акції. Ці препарати були запаковані наборами по три штуки, хоча в чеку кожна упаковка рахувалася окремо. Як виявилося, саме це і стало причиною проблем під час перевірки.

У своєму відео жінка емоційно розповіла, що польська прикордонниця відмовила їй у в’їзді та змусила повернутися в Україну, аби позбутися "зайвої" упаковки. Після цього українці довелося знову стояти в черзі та повторно проходити контроль.

"Я цього не знала… Тупо до*лась та ку*ва на кордоні. Сказала, ні фіга. Треба повернутися в Україну та зробити одну упаковку. Я просто в шоці!", — каже українка на відео у своєму TikTok @annushkakobzar.

За словами жінки, українські прикордонники допомогли їй швидше пройти повторний контроль, а інший польський службовець уже не став детально перевіряти багаж і дозволив в’їзд.

У коментарях українці розділился в думках щодо ситуації на польському кордоні: "Ну як можна таке не знати? Це ж не перший день діє правила"; "жесть, я вперше чую таке. дякую за інфу"; "Не знаю чого так у вас, я і антибіотики, і таблетки возила і все добре"; "все ти добре знала".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як українку розвернули на польському кордоні через нестачу готівки.

Також "Коментарі" писали, що українець назвав найкращу країну для біженців.



