"Я цього не знала": українку розвернули на кордоні з Польщею через дивну причину

Українка Анна Кобзар розповіла у TikTok про неприємний випадок під час перетину кордону з Польщею. Жінку розвернули назад через надмірну кількість однакових упаковок медичних препаратів у багажі.

Українку розвернули на кордоні з Польщею.

За словами українки, вона придбала таблетки по акції. Ці препарати були запаковані наборами по три штуки, хоча в чеку кожна упаковка рахувалася окремо. Як виявилося, саме це і стало причиною проблем під час перевірки.

У своєму відео жінка емоційно розповіла, що польська прикордонниця відмовила їй у в’їзді та змусила повернутися в Україну, аби позбутися "зайвої" упаковки. Після цього українці довелося знову стояти в черзі та повторно проходити контроль.

"Я цього не знала… Тупо до*лась та ку*ва на кордоні. Сказала, ні фіга. Треба повернутися в Україну та зробити одну упаковку. Я просто в шоці!", — каже українка на відео у своєму TikTok @annushkakobzar.

За словами жінки, українські прикордонники допомогли їй швидше пройти повторний контроль, а інший польський службовець уже не став детально перевіряти багаж і дозволив в’їзд.

У коментарях українці розділился в думках щодо ситуації на польському кордоні: "Ну як можна таке не знати? Це ж не перший день діє правила"; "жесть, я вперше чую таке. дякую за інфу"; "Не знаю чого так у вас, я і антибіотики, і таблетки возила і все добре"; "все ти добре знала".

