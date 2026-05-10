Главная Новости Досуг путешествия "Я этого не знала": украинку развернули на границе с Польшей по странной причине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я этого не знала": украинку развернули на границе с Польшей по странной причине

Украинка пожаловалась, что ее не пустили в Польшу из-за нескольких упаковок таблеток.

10 мая 2026, 18:25
Автор:
Slava Kot

Украинка Анна Кобзарь рассказала в TikTok о неприятном случае при пересечении границы с Польшей. Женщину развернули из-за чрезмерного количества одинаковых упаковок медицинских препаратов в багаже.

Украинку развернули на границе с Польшей. Фото: @annushkakobzar

По словам украинки, она приобрела таблетки по акции. Эти препараты были упакованы наборами по три штуки, хотя в чеке каждая упаковка числилась отдельно. Как оказалось, именно это и послужило причиной проблем во время проверки.

В своем видео женщина эмоционально рассказала, что польская пограничница отказала ей во въезде и заставила вернуться в Украину, чтобы избавиться от "лишней" упаковки. После этого украинке пришлось снова стоять в очереди и повторно проходить контроль.

"Я этого не знала... Тупо до*лась эта ку*ва на границе. Сказала, ни фига. Надо вернуться в Украину и сдать одну упаковку. Я просто в шоке!", — говорит украинка на видео в своем TikTok @annushkakobzar.

По словам женщины, украинские пограничники помогли ей поскорее пройти повторный контроль, а другой польский служащий уже не стал детально проверять багаж и разрешил въезд.

В комментариях украинцы разделились во мнениях относительно ситуации на польской границе: "Ну как можно такое не знать? Это ведь не первый день действует правило"; "жесть, я впервые слышу такое. спасибо за инфу"; "Не знаю чего так у вас, я и антибиотики, и таблетки возила и все хорошо"; "все ты хорошо знала".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинку развернули на польской границе из-за нехватки наличных денег.

Также "Комментарии" писали, что украинец назвал лучшую страну для беженцев.



