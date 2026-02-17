Українка розповіла про несподівані мінуси життя в Словенії

Рубрики
Українка, яка понад три роки живе у Словенії, поділилася досвідом адаптації та розповіла про труднощі, до яких так і не змогла звикнути. У відео в TikTok вона зазначила, що переїзд до Європи виявився складнішим, ніж здавалося спочатку.
Українка назвала несподівані мінуси життя в Словенії.
Одним із головних мінусів українка назвала розклад крамниць. У будні більшість магазинів зачиняються о 20:00–21:00, а в неділю багато з них не працюють зовсім. Як наслідок, для тих, хто навчається або працює допізна, це створює незручності.
Ще одним розчаруванням стали продукти. За словами блогерки, знайти оптимальне співвідношення ціни та смаку непросто.
Водночас вона визнає, що вибір товарів великий, але звичні українські продукти часто коштують дорожче.
Окремо дівчина згадала про досвід з місцевими лікарями. Вона стикалася з байдужим ставленням і довгим очікуванням консультацій. Через це інколи замислювалася, чи не простіше поїхати до України для обстеження.
Здивувала її й вартість громадського транспорту, за який доведеться викласти близько 100 гривень за 15 хвилин поїздки. А серед дрібниць, яких бракує найбільше українка назвала сирний попкорн, звичний в Україні, але відсутній у словенських супермаркетах.
Попри несподівані труднощі, українка визнає, що життя в Європі має свої плюси.
