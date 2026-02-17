Українка розповіла про несподівані мінуси життя в Словенії

Українка, яка понад три роки живе у Словенії, поділилася досвідом адаптації та розповіла про труднощі, до яких так і не змогла звикнути. У відео в TikTok вона зазначила, що переїзд до Європи виявився складнішим, ніж здавалося спочатку.

Українка назвала несподівані мінуси життя в Словенії. Фото з відкритих джерел

Короткий графік роботи магазинів

Одним із головних мінусів українка назвала розклад крамниць. У будні більшість магазинів зачиняються о 20:00–21:00, а в неділю багато з них не працюють зовсім. Як наслідок, для тих, хто навчається або працює допізна, це створює незручності.

"Я вчуся у другу зміну і навіть у суботу, тому просто не встигаю потрапити до магазину", — пояснює українка.

Ціни та якість продуктів

Ще одним розчаруванням стали продукти. За словами блогерки, знайти оптимальне співвідношення ціни та смаку непросто.

"Тут або дешево, або смачно", — пояснює українка.

Водночас вона визнає, що вибір товарів великий, але звичні українські продукти часто коштують дорожче.

Медицина

Окремо дівчина згадала про досвід з місцевими лікарями. Вона стикалася з байдужим ставленням і довгим очікуванням консультацій. Через це інколи замислювалася, чи не простіше поїхати до України для обстеження.

Транспорт і побутові дрібниці

Здивувала її й вартість громадського транспорту, за який доведеться викласти близько 100 гривень за 15 хвилин поїздки. А серед дрібниць, яких бракує найбільше українка назвала сирний попкорн, звичний в Україні, але відсутній у словенських супермаркетах.

Попри несподівані труднощі, українка визнає, що життя в Європі має свої плюси.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка розповіла, як виживають у одному з найхолодніших місць світу.

Також "Коментарі" писали, що українська біженка назвала несподівані мінуси життя у Швейцарії.