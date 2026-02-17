Украинка рассказала о неожиданных минусах жизни в Словении

Рубрики
Украинка, более трех лет живущая в Словении, поделилась опытом адаптации и рассказала о трудностях, к которым так и не смогла привыкнуть. В видео в TikTok она отметила, что переезд в Европу оказался сложнее, чем казалось вначале.
Одним из главных минусов украинка назвала расписание магазинов. В будни большинство магазинов закрываются в 20:00–21:00, а в воскресенье многие из них не работают совсем. Как следствие, для тех, кто учится или работает допоздна, это создает неудобства.
Еще одним разочарованием стали продукты. По словам блогерши, найти оптимальное соотношение цены и вкуса непросто.
В то же время она признает, что выбор товаров велик, но привычные украинские продукты часто стоят дороже.
Отдельно девушка вспомнила опыт с местными врачами. Она сталкивалась с безразличным отношением и долгим ожиданием консультаций. Поэтому иногда задумывалась, не проще ли поехать в Украину для обследования.
Удивила ее и стоимость общественного транспорта, за который придется выложить около 100 гривен за 15 минут поездки. А среди мелочей, недостающих больше всего, украинка назвала сырный попкорн, привычный в Украине, но отсутствует в словенских супермаркетах.
Несмотря на неожиданные трудности, украинка признает, что у жизни в Европе есть свои плюсы.
