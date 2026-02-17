Украинка рассказала о неожиданных минусах жизни в Словении

Украинка, более трех лет живущая в Словении, поделилась опытом адаптации и рассказала о трудностях, к которым так и не смогла привыкнуть. В видео в TikTok она отметила, что переезд в Европу оказался сложнее, чем казалось вначале.

Краткий график работы магазинов

Одним из главных минусов украинка назвала расписание магазинов. В будни большинство магазинов закрываются в 20:00–21:00, а в воскресенье многие из них не работают совсем. Как следствие, для тех, кто учится или работает допоздна, это создает неудобства.

"Я учусь во вторую смену и даже в субботу, поэтому просто не успеваю попасть в магазин", — объясняет украинка.

Цены и качество продуктов

Еще одним разочарованием стали продукты. По словам блогерши, найти оптимальное соотношение цены и вкуса непросто.

"Здесь или дешево, или вкусно", – объясняет украинка.

В то же время она признает, что выбор товаров велик, но привычные украинские продукты часто стоят дороже.

Медицина

Отдельно девушка вспомнила опыт с местными врачами. Она сталкивалась с безразличным отношением и долгим ожиданием консультаций. Поэтому иногда задумывалась, не проще ли поехать в Украину для обследования.

Транспорт и бытовые мелочи

Удивила ее и стоимость общественного транспорта, за который придется выложить около 100 гривен за 15 минут поездки. А среди мелочей, недостающих больше всего, украинка назвала сырный попкорн, привычный в Украине, но отсутствует в словенских супермаркетах.

Несмотря на неожиданные трудности, украинка признает, что у жизни в Европе есть свои плюсы.

