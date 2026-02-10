logo_ukra

Життя при 40 градусах морозу: українка розповіла, як виживають у одному з найхолодніших місць світу
commentss НОВИНИ Всі новини

Життя при 40 градусах морозу: українка розповіла, як виживають у одному з найхолодніших місць світу

Українка з Фербенкса поділилася, як живуть люди взимку на Алясці при сильному морозі.

10 лютого 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot








Коли температура тижнями не піднімається вище -30, побут перетворюється на щоденний тест на витривалість. Саме в таких умовах живе українка Катерина Куликовська, яка разом із родиною мешкає у Фербенксі на Алясці. У соцмережах вона ділиться досвідом життя в одному з найхолодніших міст планети та пояснює, як адаптуватися до екстремального клімату. 

Життя при 40 градусах морозу: українка розповіла, як виживають у одному з найхолодніших місць світу

Українка Катерина розповіла про життя на Алясці взимку

За словами Катерини, холод у Фербенксі не привід зупиняти звичне життя. Школи тут продовжують працювати навіть за 30-градусного морозу, а заняття скасовують лише тоді, коли стовпчик термометра опускається до −50. Дітям дозволяють виходити на вулицю, доки температура не нижча за -28, але за умови повного захисту обличчя та рук. Балаклави, теплі шарфи, спеціальні рукавиці й шапки, які є обов’язковими елементами щоденного гардероба.

Життя при 40 градусах морозу: українка розповіла, як виживають у одному з найхолодніших місць світу - фото 2

Окрема історія стосується транспорту. При морозі у 35 градусів місцеві жителі майже не вимикають двигуни автомобілів, навіть якщо йдуть у гості на кілька годин, інакше машина може просто не завестися. Для електрокарів у місті передбачені спеціальні розетки, які можна знайти біля університетів та магазинів.

"Ну і найголовніше: не забувайте, що тут зовсім інша вологість. Так, відморозити руки теж можна, але сам холод ти відчуваєш трішки менше. Тут -30, як в Україні -15 приблизно", — підсумувала українка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдивніше місто Аляски, де всі мешканці живуть в одному будинку.

Також "Коментарі" писали, що українська біженка розповіла про несподівані мінуси життя у Швейцарії. 



