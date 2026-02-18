Українка назвала 7 звичок китайців, які її неймовірно дратують



















Українка Катерина, яка вже рік мешкає у місті Чидун на сході Китаю, поділилася у своєму YouTube-каналі особистими спостереженнями про побут і поведінку місцевих жителів. Вона наголошує, що це її суб’єктивний досвід і він не стосується всіх китайців, однак більшості і саме в тому регіоні, де вона живе. У відео Катерина вказала на 7 звичок, які її найбільше дратують у китайцях.

Українка назвала 7 звичок, які її дратують у китайцях

1. Куріння всюди

За словами Катерини, її шокувала поширеність куріння у громадських місцях в Китаї. Йдеться не лише про вулицю чи парк, а й про офіси, готелі, магазини та таксі. Попри заборонні знаки, люди можуть палити просто в торгових центрах, не зважаючи на інших людей. Українка вказує, що особливо складно це переносити тим, хто чутливий до запаху диму. При цьому електронні сигарети офіційно заборонені і поліція може оштрафувати людину, яка їх курить, однак звичайні цигарки в Китаї усюди.

2. Плюються, кашляють та чхають

Українка розповідає, що у публічних місцях люди можуть голосно кашляти, чхати, плюватися чи відригувати, не намагаючись стримуватися. Іноді це відбувається під час роботи або занять спортом. Також її здивувала звичка китайців підстригати нігті просто у лобі готелю чи за столиком.

3. Туалет просто неба

Ще один культурний шок для Катерини в Китаї виявився у тому, що чоловіки можуть справляти потребу просто на вулиці або не зачиняти двері у вбиральні. За її словами жінок вона за цим не бачила, однак малюків можуть посадити посеред тротуару, щоб справити свої потреби. Катерина підкреслює, що це не масове явище, але достатньо часте, щоб кинутися в око.

4. Порушення особистих кордонів

Українка звертає увагу на гучні розмови у громадських місцях, від кафе до йога-студій. Телефон може задзвонити під час релаксації, і людина спокійно відповість, не виходячи із зали. Також, за її словами, у Китаї іноземців часто розглядають, можуть підійти близько чи торкнутися волосся. Катерина каже, що це радше цікавість, але іноді вона відчуває дискомфорт через такі дії китайців.

5. Інтерес до чужих гаджетів

Блогерка стверджує, що деякі знайомі китайці можуть без попередження зазирнути в телефон або почати гортати фото. Також її дивує легкість, з якою люди можуть повідомити про візит до неї додому без попереднього узгодження. Українка пов’язує це з іншим розумінням приватності та соціальної дистанції.

6. Постійні сигнали на дорогах

Катерину в Китаї також здивувала культура сигналів. За її словами, в КНР водії часто подають звуковий сигнал навіть на порожній дорозі або вранці у житлових кварталах чи інших місцях. Наприклад українка описала випадок, коли була черга на шлагбаумі, і через це кілька водіїв почали активно та довго сигналити. Як наслідок, це створює шум і відчуття хаосу.

7. Екстремальна манера водіння

Сьомий культурний шок для українки в Китаї пов’язаний з культурою водіння китайців. За її словами, особливо великий стрес — це поїздки в таксі у великих містах на кшталт Шанхаю. Водії можуть різко маневрувати, не завжди вмикати поворотники й активно сигналити пішоходам. Українка каже, що до цього складно звикнути, адже правила дорожнього руху в Китаї часто трактуються доволі гнучко.

Попри культурні відмінності та речі, які українку дратують в Китаї, Катерина підсумовує, що вона зустріла також в країні багато доброзичливих людей.

