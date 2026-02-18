Украинка назвала 7 привычек китайцев, которые ее невероятно раздражают



















Украинка Екатерина, уже год проживающая в городе Чидун на востоке Китая, поделилась в своем YouTube-канале личными наблюдениями о быте и поведении местных жителей. Она отмечает, что это ее субъективный опыт и он не касается всех китайцев, однако большинства и именно в том регионе, где она живет. В видео Екатерина указала на 7 привычек, которые ее больше всего раздражают у китайцев.

Украинка назвала 7 привычек, которые ее раздражают в китайцах

1. Курение повсюду

По словам Екатерины, она шокирована распространенностю курения в общественных местах в Китае. Речь идет не только об улице или парке, но и об офисах, гостиницах, магазинах и такси. Несмотря на запретные знаки, люди могут курить прямо в торговых центрах, несмотря на других людей. Украинка указывает, что особенно сложно это переносить тем, кто чувствителен к запаху дыма. При этом электронные сигареты официально запрещены и полиция может оштрафовать курящего человека, однако обычные сигареты в Китае повсюду.

2. Плюются, кашляют и чихают

Украинка рассказывает, что в публичных местах люди могут громко кашлять, чихать, плеваться или отрыгивать, не пытаясь сдерживаться. Иногда это происходит во время работы или занятий спортом. Также ее удивила привычка китайцев подстригать ногти прямо в лобби отеля или за столиком.

3. Туалет под открытым небом

Еще один культурный шок для Екатерины в Китае оказался в том, что мужчины могут справлять нужду прямо на улице или не закрывать двери в туалете. По ее словам, женщин она за этим не видела, однако малышей могут посадить посреди тротуара, чтобы справить свои потребности. Екатерина подчеркивает, что это не массовое явление, но достаточно частое, чтобы броситься в глаза.

4. Нарушение личных границ

Украинка обращает внимание на громкие разговоры в общественных местах, от кафе до йога-студий. Телефон может зазвонить во время релаксации и человек спокойно ответит, не выходя из зала. Также, по ее словам, в Китае иностранцев часто рассматривают, могут подойти близко или коснуться волос. Екатерина говорит, что это скорее любопытство, но иногда она испытывает дискомфорт из-за таких действий китайцев.

5. Интерес к чужим гаджетам

Блогер утверждает, что некоторые знакомые китайцы могут без предупреждения заглянуть в телефон или начать листать фото. Также ее удивляет легкость, с которой люди могут сообщить о визите домой без предварительного согласования. Украинка связывает это с другим пониманием конфиденциальности и социальной дистанции.

6. Постоянные сигналы на дорогах

Екатерину в Китае также удивила культура сигналов. По ее словам, в КНР водители часто подают звуковой сигнал даже на пустой дороге или утром в жилых кварталах или в других местах. Например, украинка описала случай, когда была очередь на шлагбауме, и несколько водителей начали активно и долго сигналить. Как следствие это создает шум и ощущение хаоса.

7. Экстремальная манера вождения

Седьмой культурный шок для украинки в Китае связан с культурой вождения китайцев. По ее словам, особенно большой стресс – это поездки в такси в больших городах вроде Шанхая. Водители могут резко маневрировать, не всегда включать поворотники и активно сигналить пешеходам. Украинка говорит, что к этому сложно привыкнуть, ведь правила дорожного движения в Китае часто трактуются достаточно гибко.

Несмотря на культурные отличия и вещи, которые раздражают украинку в Китае, Екатерина подытоживает, что она встретила также в стране много доброжелательных людей.

