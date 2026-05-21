У Японії відкриють перший у світі аеропорт у стилі Pokémon (ФОТО)

Японія запускає перший у світі покемон-аеропорт.

21 травня 2026, 16:10
Slava Kot

У Японії цього літа відкриють перший у світі тематичний аеропорт, присвячений всесвіту Pokémon. Новий простір під назвою Noto Satoyama Pokémon With You Airport почне роботу 7 липня та перетвориться на з найяскравіших туристичних проєктів країни.

У Японія відкриють аеропорт у стилі Pokémon. Фото: Noto Satoyama Airport

Аеропорт Noto Satoyama, який обслуговує внутрішні рейси між півостровом Ното та токійським аеропортом Ханеда, повністю перетворили на тематичний простір для фанатів покемонів. На чотирьох поверхах будівлі розмістять понад сотню персонажів франшизи, а центральною частиною стане велика статуя Пікачу, який сидить на літаку.

Відвідувачів чекатимуть тематичні мурали, спеціальні фотозони, оформлені колони та інформаційні стенди з героями Pokémon. У ресторанах подаватимуть десерти й напої у стилі франшизи, а сувенірні магазини продаватимуть ексклюзивні футболки, бірки для багажу та інші тематичні аксесуари зы всесвіту покемонів.

Японія запускає перший у світі покемон-аеропорт. Фото: Noto Satoyama Airport

Організатори наголошують, що проєкт має не лише туристичну, а й емоційну місію. Ідея створення аеропорту у стилі Pokémon виникла після землетрусу магнітудою 7,6 на півострові Ното у 2024 році, який забрав сотні життів. Через яскравий дизайн і знайомих персонажів влада прагне підтримати місцевих жителів та повернути туристів у регіон. 

У Японії відкриють перший у світі аеропорт у стилі Pokémon. Фото: Noto Satoyama Airport

Тематичне оформлення працюватиме щонайменше до вересня 2029 року. Для туристів також запустять спеціальні автобуси між аеропортом та містом Канадзава.

Джерело: https://www.timeout.com/news/the-worlds-first-ever-pokemon-themed-airport-is-opening-in-japan-this-summer-051926
