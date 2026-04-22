У Японії чоловіка посадили на 1,5 роки у в'язницю за спойлери до фільмів та аніме

У Японії суд ухвалив рішення у справі про авторські права та засудив 39-річного власника сайту Ватару Такеучі до півтора року позбавлення волі за публікацію детальних сюжетних переказів фільмів та аніме. Крім тюремного терміну, чоловік також має сплатити штраф у розмірі 1 мільйона єн (6300 доларів).

Кадри з аніме Overlord

Токійський окружний суд визнав винним Ватару Такеучі за публікацію спойлерів до фільмів та аніме. За даними слідства, на його сайті регулярно з’являлися тексти, що повністю переказували сюжет популярних стрічок і серіалів від початку до фіналу.

Позов подала японська антипіратська коаліція CODA від імені великих медіакомпаній Kadokawa та Toho. У справі фігурували матеріали про аніме Overlord та фільм Godzilla Minus One.

Прокурори стверджували, що настільки детальні перекази порушували авторські права та могли зменшувати інтерес глядачів до оригінального контенту. На їхню думку, після прочитання текстів зі спойлерами частина аудиторії вже не мала мотивації дивитися сам фільм, серіал чи аніме.

Ще одним аргументом у суді проти Такеучі стало те, що сайт заробляв на рекламі. За даними обвинувачення, ресурс отримував значні доходи від трафіку, який приносили саме спойлерні матеріали. Як пише Tom's Hardware, Такеучі заробив понад 38 мільйонів єн (понад 238 тисяч доларів) доходу від реклами лише у 2023 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли вийде 4 сезон популярного аніме "Магічна битва".

Також "Кометнарі" писали про дату виходу 3 сезон аніме "Фрірен". Що покажуть у нових серіях.