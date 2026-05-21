В Японии откроют первый в мире аэропорт в стиле Pokémon (ФОТО)
В Японии откроют первый в мире аэропорт в стиле Pokémon (ФОТО)

Япония запускает первый в мире покемон-аэропорт.

21 мая 2026, 16:10
Slava Kot

В Японии этим летом откроют первый в мире тематический аэропорт, посвященный вселенной Pokémon. Новое пространство под названием Noto Satoyama Pokémon With You Airport начнет работу 7 июля и превратится в из самых ярких туристических проектов страны.

В Японии откроют аэропорт в стиле Pokémon. Фото: Noto Satoyama Airport

Аэропорт Noto Satoyama, обслуживающий внутренние рейсы между полуостровом Ното и токийским аэропортом Ханеда, полностью превратили в тематическое пространство для фанатов покемонов. На четырех этажах здания разместят более сотни персонажей франшизы, а центральной частью станет большая статуя сидящего на самолете Пикачу.

Посетителей будут ждать тематические муралы, специальные фотозоны, оформленные колонны и информационные стенды с героями Pokémon. В ресторанах будут подавать десерты и напитки в стиле франшизы, а сувенирные магазины будут продавать эксклюзивные футболки, бирки для багажа и другие тематические аксессуары для вселенной покемонов.

Япония запускает первый в мире покемон-аэропорт. Фото: Noto Satoyama Airport

Организаторы отмечают, что проект имеет не только туристическую, но и эмоциональную миссию. Идея создания аэропорта в стиле Pokémon возникла после землетрясения магнитудой 7,6 на полуострове Ното в 2024 году, унесшего сотни жизней. Через яркий дизайн и знакомых персонажей власти стремятся поддержать местных жителей и вернуть туристов в регион.

В Японии откроют первый в мире аэропорт в стиле Pokémon. Фото: Noto Satoyama Airport

Тематическое оформление будет работать, по меньшей мере, до сентября 2029 года. Для туристов также запустят специальные автобусы между аэропортом и Канадзавой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом мировом рекорде. Редкую карту покемона продали за невероятную сумму.

Также "Комментарии" писали, что в Японии мужчину посадили на 1,5 года в тюрьму за спойлеры к фильмам и аниме.



Источник: https://www.timeout.com/news/the-worlds-first-ever-pokemon-themed-airport-is-opening-in-japan-this-summer-051926
