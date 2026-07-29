У Греції цілий острів продають за "копійки": що з ним не так

У Греції виставили на продаж приватний острів Макрі, який розташований в Іонічному морі. За безлюдний острів просять 247 тисяч євро. Це сума, за яку в багатьох європейських столицях складно купити однокімнатну квартиру. Однак, чому ж цілий острів продають так дешево.

У Греції продають приватний острів Макрі за 247 тисяч євро. Фото з відкритих джерел

Острів Макрі входить до Ехінадського архіпелагу та постійно привертав увагу інвесторів і любителів повного усамітнення. На його території нині розташовані один будинок, невелика каплиця та резервуар для води. Однак жодної сучасної інфраструктури там немає.

Попри романтичний образ "власного острова", причина низької вартості виявилася доволі прозаїчною. Макрі має статус природоохоронної території та входить до європейської екологічної мережі Natura 2000. Через це новий власник практично не зможе забудувати територію або перетворити її на курорт.

У Греції продають приватний острів Макрі за 247 тисяч євро

Грецьке законодавство дозволяє використовувати острів лише для обмеженої сільськогосподарської діяльності або встановлення тимчасових споруд з мінімальним впливом на довкілля. Будівництво масштабних вілл, готелів чи приватних резиденцій заборонене.

Цікаво, що ще у 2022 році Макрі намагалися продати майже за 8 мільйонів євро. Однак після аналізу юридичних обмежень експерти ринку дійшли висновку, що така оцінка була значно завищеною. У результаті ціна острова обвалилася більш ніж у 30 разів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скелястий острів у Греції, розміром 350 футбольних полів, продають за 50 млн євро.

Також "Коментарі" писали, що острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа.