В Греции целый остров продают за "копейки": что с ним не так

В Греции выставили на продажу частный остров Макри, расположенный в Ионическом море. За безлюдный остров просят 247 тысяч евро. Это сумма, за которую во многих европейских столицах сложно купить однокомнатную квартиру. Однако почему же целый остров продают так дешево.

В Греции продают частный остров Макри за 247 тысяч евро. Фото из открытых источников

Остров Макри входит в Эхинадский архипелаг и постоянно привлекал внимание инвесторов и любителей полного уединения. На его территории расположены один дом, небольшая часовня и резервуар для воды. Однако никакой современной инфраструктуры там нет.

Несмотря на романтический образ собственного острова, причина низкой стоимости оказалась довольно прозаической. Макро имеет статус природоохранной территории и входит в европейскую экологическую сеть Natura 2000. Поэтому новый владелец практически не сможет застроить территорию или превратить ее в курорт.

В Греции продают частный остров Макри за 247 тысяч евро

Греческое законодательство позволяет использовать остров только для ограниченной сельскохозяйственной деятельности или установления временных сооружений с минимальным влиянием на окружающую среду. Строительство масштабных вилл, гостиниц или частных резиденций запрещено.

Интересно, что еще в 2022 году Макри пытались продать почти 8 миллионов евро. Однако после анализа юридических ограничений эксперты рынка пришли к выводу, что такая оценка была значительно завышена. В результате цена острова рухнула более чем в 30 раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скалистый остров в Греции размером 350 футбольных полей продают за 50 млн евро.

Также "Комментарии" писали, что остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа .