У Дубаї з’явиться перша у світі Золота вулиця у новому "Золотому районі" міста

У Дубаї планують створити першу у світі Золоту вулицю, яка стане частиною нового "Золотого району" міста. Ініціатива спрямована на зміцнення репутації емірату як світового центру золота та ювелірних виробів і обіцяє стати важливим туристичним та торговельним магнітом.
У Дубаї з’явиться Золота вулиця. Фото: Dubai Media Office
Як пише Time Out Dubai, Золота вулиця у Дубаях буде частиною великого комплексу, який включатиме понад 1000 магазинів ювелірних виробів, парфумерії, косметики та товарів для дому, а також шість готелів із понад 1000 номерів. Це забезпечить зручний доступ для туристів, бізнес-партнерів та шанувальників розкішних покупок.
Хоча деталі дизайну та матеріалів ще не розкриті, однак будівництво передбачає використання золота.
Ініціатива з Золотою вулицею стала частиною амбітних планів забудовника Ithra Dubai, який прагне перетворити район на центр світової торгівлі дорогоцінними металами та ювелірними виробами. Очікується, що вулиця стане важливим туристичним маршрутом, додатково посилюючи привабливість Дубая для відвідувачів з усього світу.
