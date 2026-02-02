У Дубаї з’явиться перша у світі Золота вулиця у новому "Золотому районі" міста

У Дубаї планують створити першу у світі Золоту вулицю, яка стане частиною нового "Золотого району" міста. Ініціатива спрямована на зміцнення репутації емірату як світового центру золота та ювелірних виробів і обіцяє стати важливим туристичним та торговельним магнітом.

У Дубаї з’явиться Золота вулиця. Фото: Dubai Media Office

Як пише Time Out Dubai, Золота вулиця у Дубаях буде частиною великого комплексу, який включатиме понад 1000 магазинів ювелірних виробів, парфумерії, косметики та товарів для дому, а також шість готелів із понад 1000 номерів. Це забезпечить зручний доступ для туристів, бізнес-партнерів та шанувальників розкішних покупок.

Хоча деталі дизайну та матеріалів ще не розкриті, однак будівництво передбачає використання золота.

"Завдяки цьому знаковому об’єкту ми не лише відзначаємо спадщину міста, а й переосмислюємо її для нової ери, сформованої креативністю та сталим розвитком. Це досягнення відображає міцність співпраці між державним та приватним секторами та підкреслює амбіції Дубая залишатися на передовій світових інновацій і досконалості", — сказав генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) Ахмед Аль Хаджа.

Ініціатива з Золотою вулицею стала частиною амбітних планів забудовника Ithra Dubai, який прагне перетворити район на центр світової торгівлі дорогоцінними металами та ювелірними виробами. Очікується, що вулиця стане важливим туристичним маршрутом, додатково посилюючи привабливість Дубая для відвідувачів з усього світу.

