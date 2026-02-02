В Дубае появится первая в мире Золотая улица в новом "Золотом районе" города

В Дубае планируют создать первую в мире Золотую улицу, которая станет частью нового "Золотого района" города. Инициатива направлена на укрепление репутации эмирата как мирового центра золота и ювелирных изделий и обещает стать важнейшим туристическим и торговым магнитом.

В Дубае появится Золотая улица. Фото: Dubai Media Office

Как пишет Time Out Dubai, Золотая улица в Дубаи будет частью большого комплекса, который будет включать более 1000 магазинов ювелирных изделий, парфюмерии, косметики и товаров для дома, а также шесть отелей более 1000 номеров. Это обеспечит удобный доступ для туристов, бизнес-партнеров и любителей роскошных покупок.

Хотя детали дизайна и материалов еще не раскрыты, однако строительство предполагает использование золота.

"Благодаря этому знаковому объекту мы не только отмечаем наследие города, но и переосмысливаем его для новой эры, сформированной креативностью и устойчивым развитием. Это достижение отражает прочность сотрудничества между государственным и частным секторами и подчеркивает амбиции Дубая оставаться на передовой мировой инновации и совершенству", — сказал генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) Ахмед Аль Хаджа.

Инициатива с Золотой улицей стала частью амбициозных планов застройщика Ithra Dubai, стремящегося превратить район в центр мировой торговли драгоценными металлами и ювелирными изделиями. Ожидается, что улица станет важным туристическим маршрутом, дополнительно усиливая привлекательность Дубая для посетителей со всего мира.

