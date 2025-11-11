Це місто стало новою столицею OnlyFans: воно має темну сторону

Дубай стрімко перетворюється на нову світову "столицю OnlyFans". Попри суворі закони шаріату, заборону порнографії та офіційний контроль за мораллю, сотні творців контенту для дорослих переїжджають туди з Європи, США та інших країн. Причиною переїзду стали не розкіш чи пляжі, а податки, точніше їхня відсутність.

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук в Дубаї

Однією з найвідоміших "зірок OnlyFans" у Дубаї стала британка Елль Брук. 27-річна колишня студентка юридичного факультету,залишила університет заради кар’єри в інтернеті. Сьогодні вона має понад 2 мільйони підписників у TikTok та Instagram і, за власними словами, заробляє понад мільйон доларів на місяць.

Її стрічки у соцмережах наповнені кадрами розкішного життя, де ресторани, яхти, подорожі та новенький Bentley вартістю понад 250 тисяч доларів. За цими кадрами стоїть чіткий розрахунок, адже стався переїзд у країну, де не потрібно платити прибутковий податок.

"Я приїхала сюди через податкові зобов’язання", — відверто каже модель OnlyFans.

Після того, як британська податкова служба почала масово переслідувати творців OnlyFans за ухилення від сплати податків, десятки з них переїхали до Об’єднаних Арабських Еміратів. За оцінками агентств, нині там мешкає кожен четвертий британський творець контенту для дорослих.

Дубай став привабливою податковою гаванню з нульовим податком на доходи фізичних осіб і спрощеною системою реєстрації бізнесу. Більшість інфлюенсерів оформлюють компанії в ОАЕ, отримують "золоту візу для інфлюенсерів" і легально живуть там роками.

Цю "інфлюенсерську амністію" офіційно просуває шейх Мухаммед бін Рашид. Програма передбачає залучення 10 000 творців контенту, які мали б рекламувати Дубай як глобальний центр креативної економіки.

Однак у цьому блискучому фасаді є очевидна іронія. В країні, де за законом заборонені поцілунки на публіці, гомосексуальність і навіть еротичні сцени у фільмах, тисячі жінок створюють контент OnlyFans за закритими дверима розкішних апартаментів.

Секс-індустрія в Дубаї відкрита, але водночас прихована. За неофіційними оцінками, у місті працює до 80 тисяч повій, переважно мігранток. Для 4-мільйонного мегаполіса, де 70% населення становлять чоловіки, це означає одну секс-працівницю на кожні 35 чоловіків. Місцева влада начебто заплющує очі, якщо творці не афішують свою діяльність.

"Доки ви будете тримати голову низько та не сваритеся з владою, вони фактично закриватимуть на це очі. А обмеження стають дедалі м’якшими", — пояснює один з британських менеджерів агентства Rebel, що працює з десятками моделей.

Водночас порушення правил країни може коштувати свободи. Організація Detained in Dubai попереджає, що будь-який інтимний контент може бути розцінений як порушення законів про кіберзлочинність або "наклеп", а покарання означатиме великий штраф, ув’язнення, або навіть гірше.

Цього року українська модель OnlyFans Марія Ковальчук вижила після падіння з багатоповерхівки. За офіційною версією стався "нещасний випадок". Однак дівчина стверджує, що втікала від нападників після "закритої вечірки" з заможними чоловіками.

Марія Ковальчук. Фото: instagram.com/ae3marylu

Схожі інциденти траплялися і з іншими жінками. Наприклад, BBC, досліджувала справу угандійської моделі Монік Карунгі, яка в травні 2022 року випала з вікна квартири на тлі чуток про те, що вона відвідала секс-вечірку з заможними чоловіками.

Дубай продає світові образ "міста мрії", але для багатьох творців OnlyFans він перетворюється на золоту клітку. Тут можна заробити мільйони, якщо дотримуватися мовчання. Однак варто одному відео потрапити не туди, і за блиском вілл та суперкарів може початися зовсім інша, темна реальність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що популярна модель отримала вічний бан на OnlyFans.

Також "Коментарі" писали, що українська модель OnlyFans звернулася до Зеленського.