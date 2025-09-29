У найсухішій пустелі світу розквітли квіти: фото рідкісного явища

Пустеля Атакама у Чилі вкрилася килимами барвистих квітів. Це надзвичайне явище, яке місцеві жителі називають "цвітінням пустелі", привернуло увагу туристів та дослідників з усього світу.

Атакама розквітла квітами. Фото з відкритих джерел

Атакама розташована на півночі Чилі, відома своєю екстремальною посухою та вважається найсухішою пустелею у світі. У деяких районах дощів не було сотні років, а середньорічна кількість опадів становить лише близько 100 мм. Попри це, після зимових дощів на деяких територіях пустелі Атакама розквітли сотні видів польових квітів.

За словами регіонального керівника Чилійської національної лісової комісії (CONAF) Хорхе Карабантеса, цього року спостерігається до 200 різних видів рослин.

"Коли у нас йдуть зимові дощі, навесні ми спостерігаємо цвітіння різних місцевих видів. Вони цвітуть короткий час, перш ніж перейти в стан спокою, а потім все повертається до того, як було до дощу", — пояснив Карабантес.

Найбільш популярним місцем спостереження стало Національний парк Льянос-де-Чальє, де сотні відвідувачів прогулюються квітучими полями та фотографують унікальні краєвиди.

В пустелі Атакама зацвіли квіти

Вчитель Алан Мартінес приїхав із родиною спеціально, щоб побачити рідкісне цвітіння. За його словами, це явище не повторюється щороку, тому його не варто було пропускати. Інший турист Рональд Лагос назвав це унікальним шансом побачити, як пустеля перетворюється на сад.

Феномен цвітіння пустелі Атакама триває всього кілька тижнів і залежить від рідкісних зимових опадів.

