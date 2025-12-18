В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО)

В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии после рекордных осадков снова появилось древнее озеро, исчезнувшее десятки тысяч лет назад. Временный водоем, известный как озеро Менли, образовался в бассейне Бедвотер. Это самая низкая точка Северной Америки, расположенная примерно на 85 метров ниже уровня моря.

Долина смерти в США. Фото: Savannah M. Sanford/NPS

По данным Службы национальных парков США, серия мощных осенних штормов с сентября по ноябрь принесла в регион больше осадков, чем обычно выпадает за круглый год. Только через два месяца в Долине Смерти зафиксировали 6 см дождя, а ноябрь побил почти исторический рекорд, установленный в 1923 году.

Долина смерти в США. Фото: Savannah M. Sanford/NPS

Вода из окрестных гор стекла в сухую котловину, создав тонкий, но заметный слой озера. Однако нынешняя версия озера Менли значительно меньше и мелководнее, чем в 2023 году, когда остатки урагана "Хиллари" затопили местность настолько, что там даже катались на каяках.

Озеро Менли в Долине Смерти, декабрь 2023 года. Фото: Nomdeploom

Исторически озеро Менли существовало между 128 и 186 тысячами лет назад, когда талые воды ледников Сьерра-Невады питали огромный водоем протяженностью почти 160 километров. Сегодня эта территория обычно является символом крайней засухи и высокой температуры, которая раскалывает потрескавшуюся соляную равнину, где почти невозможна жизнь. Именно поэтому местность получила название Долина Смерти.

Специалисты отмечают, что нынешнее затопление дает редкую возможность увидеть, какой могла быть пустыня тысячелетия назад.

В 2016 году серия штормов с сильными дождями принесла в Долину Смерти редкое цветение миллионов полевых цветов. Однако пока еще рано прогнозировать, могут ли нынешние условия привести к очередному расцвету цветов.

