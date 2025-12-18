logo

BTC/USD

87272

ETH/USD

2852.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО)

Рекордные осадки в Калифорнии наполнили котловину Бедвотера в Долине Смерти, возродив древнее озеро Менли.

18 декабря 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии после рекордных осадков снова появилось древнее озеро, исчезнувшее десятки тысяч лет назад. Временный водоем, известный как озеро Менли, образовался в бассейне Бедвотер. Это самая низкая точка Северной Америки, расположенная примерно на 85 метров ниже уровня моря.

В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО)

Долина смерти в США. Фото: Savannah M. Sanford/NPS

По данным Службы национальных парков США, серия мощных осенних штормов с сентября по ноябрь принесла в регион больше осадков, чем обычно выпадает за круглый год. Только через два месяца в Долине Смерти зафиксировали 6 см дождя, а ноябрь побил почти исторический рекорд, установленный в 1923 году.

В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО) - фото 2

Долина смерти в США. Фото: Savannah M. Sanford/NPS

В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО) - фото 2

В Долине Смерти образовалось озеро после дождей

Вода из окрестных гор стекла в сухую котловину, создав тонкий, но заметный слой озера. Однако нынешняя версия озера Менли значительно меньше и мелководнее, чем в 2023 году, когда остатки урагана "Хиллари" затопили местность настолько, что там даже катались на каяках.

В Долине Смерти из-за рекордных дождей возродилось древнее озеро (ФОТО) - фото 2

Озеро Менли в Долине Смерти, декабрь 2023 года. Фото: Nomdeploom

Исторически озеро Менли существовало между 128 и 186 тысячами лет назад, когда талые воды ледников Сьерра-Невады питали огромный водоем протяженностью почти 160 километров. Сегодня эта территория обычно является символом крайней засухи и высокой температуры, которая раскалывает потрескавшуюся соляную равнину, где почти невозможна жизнь. Именно поэтому местность получила название Долина Смерти.

Специалисты отмечают, что нынешнее затопление дает редкую возможность увидеть, какой могла быть пустыня тысячелетия назад.

В 2016 году серия штормов с сильными дождями принесла в Долину Смерти редкое цветение миллионов полевых цветов. Однако пока еще рано прогнозировать, могут ли нынешние условия привести к очередному расцвету цветов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле.

Также "Комментарии" писали, что в самой сухой пустыне мира расцвели цветы. Появились фотографии редкого явления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/US/ancient-lake-reemerges-after-record-rainfall-death-valley/story?id=128242231
Теги:

Новости

Все новости