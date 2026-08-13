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Райський острів, на який не пустять навіть за мільйони доларів

Тропічний куточок Індійського океану приховує плем'я, яке відмовляється від контакту із сучасним світом. Розповідаємо, чому цей острів закритий для гостей та чим загрожує висадка на його берег.

13 серпня 2026, 16:01
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Сергій Кречмаровський

У Бенгальській затоці лежить невеличкий острів Північний Сентінел, який здалеку здається справжнім тропічним раєм. Проте це один із найзагадковіших куточків планети. Сюди заборонено наближатися стороннім, а доступ до острова та його прибережних вод суворо обмежений владою Індії.

Райський острів, на який не пустять навіть за мільйони доларів

Тропічний острів / Ілюстративне фото: Pixabay / Timrael

Життя поза сучасною цивілізацією: острів населяє плем'я сентінельців, яке зберігає надзвичайну ізоляцію від зовнішнього світу протягом багатьох поколінь. Вони ведуть традиційний спосіб життя мисливців-збирачів, використовують вогнища та послідовно демонструють небажання вступати в контакт із чужинцями, неодноразово атакуючи тих, хто намагався підійти до берега.

Райський острів, на який не пустять навіть за мільйони доларів - фото 2

Острів Північний Сентінел із космосу / Фото: Wikimedia Commons / European Space Agency (Sentinel-2)

Загроза інфекцій: сувора заборона на відвідування острова діє не лише для захисту допитливих візитерів. Оскільки сентінельці практично не мають контакту з сучасними популяціями, занесення будь-яких зовнішніх інфекцій становить смертельну загрозу для існування цього унікального племені.

Трагічні спроби контакту: історія знає кілька резонансних випадків висадки на берег. У 2006 році там загинули двоє індійських рибалок, чий човен через несправність якоря віднесло до острова під час нелегального промислу. А у 2018 році американський місіонер Джон Аллен Чау таємно заплатив місцевим рибалкам, щоб дістатися Північного Сентінела, і загинув під час повторної спроби встановити контакт із племенем.

Охорона на державному рівні: згідно з рішенням Міністерства внутрішніх справ Індії, весь острів та 5-кілометрова прибережна акваторія оголошені племінним резервом. Поліція та берегова охорона здійснюють спостереження за акваторією, а закон суворо забороняє без дозволу перетинати межі цієї зони.

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Джерело: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/27/sentinel-island-calls-to-leave-body-of-american-killed-by-tribespeople
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