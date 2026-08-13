Райський острів, на який не пустять навіть за мільйони доларів

У Бенгальській затоці лежить невеличкий острів Північний Сентінел, який здалеку здається справжнім тропічним раєм. Проте це один із найзагадковіших куточків планети. Сюди заборонено наближатися стороннім, а доступ до острова та його прибережних вод суворо обмежений владою Індії.

Тропічний острів / Ілюстративне фото: Pixabay / Timrael

Життя поза сучасною цивілізацією: острів населяє плем'я сентінельців, яке зберігає надзвичайну ізоляцію від зовнішнього світу протягом багатьох поколінь. Вони ведуть традиційний спосіб життя мисливців-збирачів, використовують вогнища та послідовно демонструють небажання вступати в контакт із чужинцями, неодноразово атакуючи тих, хто намагався підійти до берега.

Острів Північний Сентінел із космосу / Фото: Wikimedia Commons / European Space Agency (Sentinel-2)

Загроза інфекцій: сувора заборона на відвідування острова діє не лише для захисту допитливих візитерів. Оскільки сентінельці практично не мають контакту з сучасними популяціями, занесення будь-яких зовнішніх інфекцій становить смертельну загрозу для існування цього унікального племені.

Трагічні спроби контакту: історія знає кілька резонансних випадків висадки на берег. У 2006 році там загинули двоє індійських рибалок, чий човен через несправність якоря віднесло до острова під час нелегального промислу. А у 2018 році американський місіонер Джон Аллен Чау таємно заплатив місцевим рибалкам, щоб дістатися Північного Сентінела, і загинув під час повторної спроби встановити контакт із племенем.

Охорона на державному рівні: згідно з рішенням Міністерства внутрішніх справ Індії, весь острів та 5-кілометрова прибережна акваторія оголошені племінним резервом. Поліція та берегова охорона здійснюють спостереження за акваторією, а закон суворо забороняє без дозволу перетинати межі цієї зони.

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