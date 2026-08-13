Райский остров, на который не пустят даже за миллионы долларов

В Бенгальском заливе лежит небольшой остров Северный Сентинел, издалека кажущийся настоящим тропическим раем. Однако это один из самых загадочных уголков планеты. Сюда запрещено приближаться посторонним, а доступ к острову и его прибрежным водам строго ограничен властями Индии.

Тропический остров / Иллюстративное фото: Pixabay / Timrael

Жизнь вне современной цивилизации: остров населяет племя сентинельцев, сохраняющее чрезвычайную изоляцию от внешнего мира на протяжении многих поколений. Они ведут традиционный образ жизни охотников-собирателей, используют костры и последовательно демонстрируют нежелание вступать в контакт с чужаками, неоднократно атакуя тех, кто пытался подойти к берегу.

Остров Северный Сентинел из космоса / Фото: Wikimedia Commons / European Space Agency (Sentinel-2)

Угроза инфекций: строгий запрет на посещение острова действует не только для защиты любознательных визитеров. Поскольку сентинельцы практически не имеют контакта с современными популяциями, занесение каких-либо внешних инфекций представляет смертельную угрозу для существования этого уникального племени.

Трагические попытки контакта: история знает несколько резонансных случаев высадки на берег. В 2006 году там погибли два индийских рыбака, чью лодку из-за неисправности якоря отнесло к острову во время нелегального промысла. А в 2018 году американский миссионер Джон Аллен Чау тайно заплатил местным рыбакам, чтобы добраться до Северного Сентинела, и погиб во время повторной попытки установить контакт с племенем.

Охрана на государственном уровне: согласно решению Министерства внутренних дел Индии, весь остров и 5-километровая прибрежная акватория объявлены племенным резервом. Полиция и береговая охрана осуществляют наблюдение за акваторией, а закон строго запрещает без разрешения пересекать границы этой зоны.

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