Руйнуємо відпустку: 5 звичок, які викличуть ненависть місцевих

Вирушаючи до іншої країни, туристи часто стикаються з різницею мов, але забувають про культурні нюанси та невербальне спілкування. Те, що вдома вважається проявом ввічливості, доброзичливістю чи виявом вдячності, за кордоном може викликати подив, глибоку образу або навіть спровокувати конфлікт.

Популярний жест "ОК" у деяких країнах сприймається як образа / Фото: Pixabay

Щоб не потрапити у незручну ситуацію під час відпочинку, варто заздалегідь дізнатися про локальні традиції.

1. Чайові "на столі": образа в Японії та Південній Кореї

У європейських країнах та США залишені на столі гроші вважаються правилом гарного тону та подякою за сервіс. Однак в Японії, Південній Кореї та деяких регіонах Китаю спроба дати "на чай" сприймається як образа.

У чому причина: Високий рівень сервісу вважається базовим стандартом, а не послугою за додаткову винагороду. Залишаючи гроші, ви натякаєте, що заклад або працівник потребують подачки, або що їхню роботу оцінюють з неповагою.

Як вчинити: Заплатіть чітко за рахунком. Якщо ви залишите купюри на столі, офіціант, найімовірніше, наздожене вас на вулиці, щоб повернути "забуті" гроші.

2. Жест "клас" (великий палець угору)

Ми звикли використовувати піднятий угору великий палець як знак схвалення, згоди чи відмінної оцінки. Однак у країнах Близького Сходу (Іран, Ірак), а також у деяких регіонах Греції, Сардинії та Західної Африки цей жест має грубий непристойний контекст.

У цих культурах демонстрація пальця угору еквівалентна піднятому середньому пальцю і сприймається як пряма образа співрозмовника.

3. Жест "ОК" (кільце з пальців)

Популярний міжнародний жест "ОК", що утворюється з'єднанням великого та вказівного пальців, у більшості англомовних країн означає "все чудово". Але в Бразилії, Туреччині, Венесуелі та низці середземноморських країн цей знак вважається вульгарним.

У Бразилії цей жест має грубий підтекст, а в Туреччині може натякати на іншу орієнтацію співрозмовника. Щоб показати, що все добре, краще використати звичайний кивок головою або сказати це словами.

4. Допитий до дна чай або з'їдена дочиста тарілка

У багатьох європейських культурах чиста тарілка або порожня чашка — це знак того, що страва вам сподобалася. Але в Китаї, на Філіппінах та в деяких арабських країнах абсолютно порожній посуд означає, що господар гостинного дому чи закладу не нагодував вас досхочу та пожалів їжі.

Правило етикету: залишіть на тарілці або на дні чашки зовсім трохи їжі чи напою. Це дасть зрозуміти, що ви ситі, а господарі виявили щедрість.

5. Погладжування по голові або дотики до плечей

У південноєвропейських країнах дружній дотик до плеча чи поплескування вважаються знаком теплоти. Але в буддійських країнах (Таїланд, Шрі-Ланка, Лаос) торкатися голови людини, навіть якщо це дитина, категорично заборонено.

У буддизмі голова вважається найсвятішою та найчистішою частиною тіла, де мешкає душа. Торкнувшись її, ви здійснюєте духовне осквернення.

Знання невербального етикету робить поїздки комфортними та допомагає швидко знаходити спільну мову з місцевими жителями.

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