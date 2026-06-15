Поб'є рекорд Бурдж-Халіфи: як виглядає майбутня найвища будівля світу (ФОТО)

Майбутня найвища будівля у світі впевнено наближається до історичного рекорду. У Саудівській Аравії будівництво Вежі Джидди (Jeddah Tower) досягло нового етапу. Хмарочос уже перевищив позначку у 100 поверхів і продовжує стрімко зростати. Після завершення він стане першою у світі будівлею висотою понад один кілометр та відбере титул у нинішнього рекордсмена Бурдж-Халіфи в Дубаї.

Вежа Джидди - майбутня найвища будівля у світі. Фото: Торнтон Томасетті/YouTube

Наприкінці минулого року забудовники повідомляли про завершення 69 поверхів Вежі Джидди. Відтоді темпи будівництва суттєво прискорилися, і станом на червень 2026 року вежа в Саудівській Аравії вже перевищила 103-й поверх. Завдяки цьому Вежа Джидди увійшла до 25 будівель у світі, які мають 100 і більше поверхів. За планом споруда матиме щонайменше 157 поверхів, а її остаточна висота сягне понад 1000 метрів.

Вежа Джидди у Саудівській Аравії. Фото: Торнтон Томасетті/YouTube

Вежа Джидди стане центральним елементом масштабного проєкту Jeddah Economic City, який реалізується на півночі міста Джидда. Після завершення будівництва хмарочос буде щонайменше на 180 метрів вищим за Бурдж-Халіфу, висота якої становить 828 метрів.

Інженери пояснюють, що реалізація такого амбітного проєкту потребує унікальних технологічних рішень. Основою споруди є потужний бетонний фундамент завтовшки п’ять метрів, який спирається на 270 буронабивних паль, заглиблених більш ніж на 100 метрів у землю. Конструкція будівлі розроблена таким чином, щоб ефективно витримувати як величезну власну вагу, так і сильні вітрові навантаження.

Як виглядатиме Вежа Джидди. Фото: Jeddah Economic Company

Автором проєкту є американський архітектор Адріан Сміт, який також брав участь у створенні Бурдж-Халіфи. Усередині майбутнього хмарочоса планують розмістити розкішний готель, офісні приміщення, житлові апартаменти та найвищий у світі оглядовий майданчик.

Якщо будівництво Вежі Джидди завершиться за графіком, людство вперше отримає будівлю, яка подолає символічний рубіж в один кілометр у висоту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найвищі будівлі у світі.

Також "Коментарі" писали, що в Саудівській Аравії стартувало будівництво хмарочосу Mukaab, який створюють у формі куба.