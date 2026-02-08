5 найвищих будівель у світі: яка висота гігантських хмарочосів (ФОТО)

Століттями людство дивилося в небо, мріючи піднятися вище за попередні покоління. Сучасні хмарочоси це не лише офіси, готелі чи житло, а й символи економічної сили, технологічного прориву та національних амбіцій. Найвищі будівлі світу стали своєрідними пам’ятниками інженерній думці 21 століття. Зібрали 5 найвищих будівель у світі.

Найвищі будівлі у світі. Фото з відкритих джерел

5. Фінансовий центр Ping An (599,1 м) — Шеньчжень, Китай

Фінансовий центр Ping An у Шеньчжені є символом стрімкого зростання одного з головних економічних хабів Китаю. Хмарочос заввишки майже 600 метрів слугує штаб-квартирою страхової корпорації Ping An і поєднує офіси, торгові простори, ресторани та готель. Спочатку будівлю планували зробити ще вищою завдяки антені, однак від цієї ідеї відмовилися з міркувань безпеки авіації. Попри це, оглядовий майданчик на висоті понад 560 метрів входить до числа найвищих у світі.

4. Абрадж аль-Бейт (601 м) — Мекка, Саудівська Аравія

Комплекс Абрадж аль-Бейт, відомий як Годинникові вежі, домінує над священним містом Мекка. Центральна вежа має найбільші у світі годинникові циферблати, видимі за кілька кілометрів. Будівля була зведена насамперед для розміщення тисяч паломників, які щороку прибувають до Кааби. Усередині комплексу розташовані готелі, торгові центри, конференц-зали та молитовні приміщення, а сам проєкт вважається одним із найдорожчих у сучасній історії.

3. Шанхайська вежа (632 м) — Шанхай, Китай

Шанхайська вежа вирізняється не лише висотою, а й унікальною спіральною формою, що повертається на 120 градусів. Така конструкція зменшує вітрове навантаження та підвищує енергоефективність будівлі. Хмарочос став зразком сталого будівництва завдяки використанню вітрових турбін і систем збору дощової води. Усередині розміщені офіси, готель, громадські простори та одні з найшвидших ліфтів у світі.

2. Merdeka 118 (678,9 м) — Куала-Лумпур, Малайзія

Merdeka 118 стала новим архітектурним дивом у Малайзії, випередивши за висотою знамениті вежі Петронас. Назва будівлі перекладається як "незалежність" і відсилає до національної історії країни. Фасад хмарочоса символізує культурне розмаїття Малайзії, поєднуючи сучасні та традиційні мотиви. Окрім офісів, у будівлі є готель, торгові площі та найвищий оглядовий майданчик у Південно-Східній Азії.

1. Бурдж Халіфа (828 м) — Дубай, ОАЕ

Бурдж Халіфа залишається найвищою будівлею у світі та головним символом Дубая. Хмарочос заввишки 828 метрів уособлює глобальні амбіції міста й технічні можливості сучасної архітектури. Його дизайн натхненний формами пустельної квітки, а конструкція здатна витримувати екстремальні погодні умови. Усередині розташовані апартаменти, офіси, готель Armani та популярні оглядові майданчики з панорамою пустелі й Перської затоки.

5 найвищих будівель у світі

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що побудована найглибша станція метро у світі. Вона перевершила "Арсенальну" в Україні.

Також "Коментарі" писали про найвищий готель у світі.