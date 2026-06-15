Побьет рекорд Бурдж-Халифы: как выглядит будущее самое высокое здание мира (ФОТО)

Будущее самое высокое здание в мире уверенно приближается к историческому рекорду. В Саудовской Аравии строительство Башни Джидды (Jeddah Tower) достигло нового этапа. Небоскреб уже превысил отметку в 100 этажей и продолжает стремительно расти. По завершении он станет первым в мире зданием высотой более одного километра и отберет титул у нынешнего рекордсмена Бурдж-Халифы в Дубае.

Башня Джидды – будущее самое высокое здание в мире. Фото: Торнтон Томассетти/YouTube

В конце прошлого года застройщики сообщали о завершении 69 этажей Башни Джидды. С тех пор темпы строительства существенно ускорились, и к июню 2026 года башня в Саудовской Аравии уже превысила 103-й этаж. Благодаря этому Башня Джидды вошла в 25 зданий в мире, имеющих 100 и более этажей. По плану сооружение будет иметь не менее 157 этажей, а его окончательная высота составит более 1000 метров.

Башня Джидды в Саудовской Аравии. Фото: Торнтон Томассетти/YouTube

Башня Джидды станет центральным элементом масштабного проекта Jeddah Economic City, реализуемого на севере города Джидда. После завершения строительства небоскреб будет по меньшей мере на 180 метров выше Бурдж-Халифы, высота которой составляет 828 метров.

Инженеры объясняют, что реализация такого амбициозного проекта нуждается в уникальных технологических решениях. Основой сооружения является мощный бетонный фундамент толщиной в пять метров, который опирается на 270 буронабивных свай, заглубленных более чем на 100 метров в землю. Конструкция здания разработана таким образом, чтобы эффективно выдерживать как огромный вес, так и сильные ветровые нагрузки.

Как будет выглядеть Башня Джидды. Фото: Jeddah Economic Company

Автором проекта является американский архитектор Адриан Смит, также участвовавший в создании Бурдж-Халифы. Внутри будущего небоскреба планируют разместить роскошную гостиницу, офисные помещения, жилые апартаменты и самую высокую в мире смотровую площадку.

Если строительство Башни Джидды завершится по графику, человечество впервые получит здание, преодолевшее символический рубеж в один километр в высоту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых высоких зданиях в мире.

Также "Комментарии" писали, что в Саудовской Аравии стартовало строительство небоскреба Mukaab, создаваемого в форме куба.