Ось куди мріють вирватися туристи. Ці міста підірвали світовий рейтинг привабливості міст 2026

Забудьте про нудні сухі звіти про кількість готельних ліжок чи аеропортів! Аналітична платформа Yanolja Research разом із провідними науковцями вирушила за справжніми емоціями й презентувала грандіозний рейтинг Global Tourism City Attractiveness Index 2026. Дослідники перевірили мільйони відгуків і захоплених постів у соцмережах 14 мовами, щоб нарешті чесно відповісти: які мегаполіси викликають у мандрівників справжнє захоплення, а не просто збирають натовпи!

Світовий туризм б'є рекорди: куди найчастіше літають мандрівники. Ілюстративне фото: Jan Vašek. Pixabay

Замість того щоб рахувати банальну статистику, цей індекс вимірює найцінніше — культовий бренд міста та неймовірний вайб і щастя, якими люди діляться після поїздки.

Ось вона — вогняна десятка найбажаніших міст планети 2026 року:

Нью-Йорк (США) — абсолютний коронований лідер! Місто, яке заворожує своєю божевільною енергетикою, масштабом та культурою.

Париж (Франція) — романтичний і вишуканий срібний призер, що тримає планку головного візуального та гастрономічного кайфу Європи.

Осака (Японія) — справжній емоційний вибух! Здійснила фантастичний прорив завдяки неймовірній гостинності та вуличній їжі.

Кіото (Японія) — магічна східна казка, де старовинні храми дарують повне перезавантаження.

Сеул (Південна Корея) — суперстильний, ультрасучасний мегаполіс, який буквально закохує в себе фанатів попкультури та технологій.

Лондон (Велика Британія) — харизматична класика з унікальним характером.

Рим (Італія) — вічне місто чистих вражень та неймовірної історії.

Бангкок (Таїланд) — яскраві контрасти та океан екзотики.

Окінава (Японія) — справжній тропічний рай для тих, хто прагне гармонії.

Чикаго (США) — душевний американський гігант із приголомшливою архітектурою.

Експерти в один голос стверджують: ера простого огляду визначних пам'яток минула. Сучасні туристи прагнуть не просто зробити селфі на тлі вежі чи хмарочоса, а отримати мурашки по шкірі, незабутні спогади та максимальний кайф від кожної хвилини подорожі!

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