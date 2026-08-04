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Ось куди мріють вирватися туристи. Ці міста підірвали світовий рейтинг привабливості міст 2026

Мільйони щирих відгуків та емоційний вибух: опубліковано Global Tourism City Attractiveness Index 2026! Дізнайтеся, хто вкрав серця мандрівників

4 серпня 2026, 14:59
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Сергій Кречмаровський

Забудьте про нудні сухі звіти про кількість готельних ліжок чи аеропортів! Аналітична платформа Yanolja Research разом із провідними науковцями вирушила за справжніми емоціями й презентувала грандіозний рейтинг Global Tourism City Attractiveness Index 2026. Дослідники перевірили мільйони відгуків і захоплених постів у соцмережах 14 мовами, щоб нарешті чесно відповісти: які мегаполіси викликають у мандрівників справжнє захоплення, а не просто збирають натовпи!

Ось куди мріють вирватися туристи. Ці міста підірвали світовий рейтинг привабливості міст 2026

Світовий туризм б'є рекорди: куди найчастіше літають мандрівники. Ілюстративне фото: Jan Vašek. Pixabay

Замість того щоб рахувати банальну статистику, цей індекс вимірює найцінніше — культовий бренд міста та неймовірний вайб і щастя, якими люди діляться після поїздки.

Ось вона — вогняна десятка найбажаніших міст планети 2026 року:

  • Нью-Йорк (США) — абсолютний коронований лідер! Місто, яке заворожує своєю божевільною енергетикою, масштабом та культурою.

  • Париж (Франція) — романтичний і вишуканий срібний призер, що тримає планку головного візуального та гастрономічного кайфу Європи.

  • Осака (Японія) — справжній емоційний вибух! Здійснила фантастичний прорив завдяки неймовірній гостинності та вуличній їжі.

  • Кіото (Японія) — магічна східна казка, де старовинні храми дарують повне перезавантаження.

  • Сеул (Південна Корея) — суперстильний, ультрасучасний мегаполіс, який буквально закохує в себе фанатів попкультури та технологій.

  • Лондон (Велика Британія) — харизматична класика з унікальним характером.

  • Рим (Італія) — вічне місто чистих вражень та неймовірної історії.

  • Бангкок (Таїланд) — яскраві контрасти та океан екзотики.

  • Окінава (Японія) — справжній тропічний рай для тих, хто прагне гармонії.

  • Чикаго (США) — душевний американський гігант із приголомшливою архітектурою.

Експерти в один голос стверджують: ера простого огляду визначних пам'яток минула. Сучасні туристи прагнуть не просто зробити селфі на тлі вежі чи хмарочоса, а отримати мурашки по шкірі, незабутні спогади та максимальний кайф від кожної хвилини подорожі!

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