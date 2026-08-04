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Вот куда мечтают вырваться туристы. Эти города взорвали мировой рейтинг привлекательности городов 2026 года

Миллионы искренних отзывов и эмоциональный взрыв: опубликован Global Tourism City Attractiveness Index 2026! Узнайте, кто украл сердца путешественников

4 августа 2026, 14:59
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Сергій Кречмаровський

Забудьте о скучных сухих отчетах о количестве гостиничных кроватей или аэропортов! Аналитическая платформа Yanolja Research вместе с ведущими учеными отправилась за настоящими эмоциями и презентовала грандиозный рейтинг Global Tourism City Attractiveness Index 2026. Исследователи проверили миллионы отзывов и восторженных постов в соцсетях на 14 языках, чтобы наконец честно ответить, какие города вызывают восторг, а не просто собирают толпы!

Вот куда мечтают вырваться туристы. Эти города взорвали мировой рейтинг привлекательности городов 2026 года

Мировой туризм бьет рекорды: куда чаще всего летают путешественники. Иллюстративное фото: Jan Vašek. Pixabay

Вместо того чтобы считать банальную статистику, этот индекс измеряет самое ценное – культовый бренд города, невероятный вайб и счастье, которыми люди делятся после поездки.

Вот она — огненная десятка самых желанных городов планеты 2026 года:

  • Нью-Йорк (США) — абсолютный коронованный лидер! Город, который завораживает безумной энергетикой, масштабом и культурой.

  • Париж (Франция) — романтический и изысканный серебряный призер, держащий планку главного визуального и гастрономического кайфа Европы.

  • Осака (Япония) — настоящий эмоциональный взрыв! Совершила фантастический прорыв благодаря невероятному гостеприимству и уличной еде.

  • Киото (Япония) – магическая восточная сказка, где старинные храмы дарят полную перезагрузку.

  • Сеул (Южная Корея) — суперстильный, ультрасовременный мегаполис, буквально влюбляющий в себя фанатов поп-культуры и технологий.

  • Лондон (Великобритания) — харизматическая классика с уникальным характером.

  • Рим (Италия) — вечный город чистых впечатлений и невероятной истории.

  • Бангкок (Таиланд) — яркие контрасты и океан экзотики.

  • Окинава (Япония) — настоящий тропический рай для тех, кто стремится к гармонии.

  • Чикаго (США) — душевный американский гигант с потрясающей архитектурой.

Эксперты в один голос утверждают: эра простого обзора достопримечательностей прошла. Современные туристы стремятся не просто сделать селфи на фоне башни или небоскреба, а почувствовать мупашки по коже, получить незабываемые воспоминания и максимальный кайф от каждой минуты путешествия!

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