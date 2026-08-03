Штраф за парасольку та проблеми через таблетки: 5 дивних правил у Японії

Японія здається дуже крутою та комфортною країною, але з правилами тут усе дуже суворо. Те, що у нас вважається дрібницею або взагалі нормою, у японців може закінчитися спілкуванням із поліцією та солідним штрафом.

Вулиця та правила дорожнього руху в Токіо, Японія. Ілюстрація: tgendek. Pixabay

Якщо збираєтеся в поїздку, ось 5 несподіваних речей, про які варто знати заздалегідь:

Звичайні ліки в аптечці. У Японії дуже жорсткі правила щодо медикаментів. Звичайні спреї від закладеності носа або таблетки від кашлю (якщо у складі є псевдоефедрин чи кодеїн) ввозити без спеціального дозволу заборонено. Якщо знайдуть у валізі в аеропорту — просто вилучать, а в гіршому випадку доведеться довго пояснювати поліції, навіщо ви це везете.

Велосипед, телефон і парасолька. Для японців велосипед — це повноцінний транспорт. Якщо їхати й одночасно гортати телефон або тримати в руці парасольку, патруль зупинить майже гарантовано. А за їзду на велосипеді напідпитку покарання взагалі суворе — аж до великих штрафів та реального терміну.

Зайва решта в магазині. Якщо касир помилився і дав вам більше грошей, ніж треба, а ви це помітили й мовчки забрали — це не "пощастило". За місцевими законами це можуть розцінити як свідоме привласнення чужого майна.

Бризки з калюжі. Тут водії мусять збавляти швидкість біля калюж. Якщо колесо автомобіля забризкає брудом пішохода на тротуарі, водієві можуть виписати офіційний штраф за неуважність.

Домашнє пиво чи вино. Любите варити крафт удома? В Японії виготовляти будь-який алкоголь, міцніший за 1%, без ліцензії заборонено. Навіть якщо це пара пляшок пива суто для себе — за це передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав



