Найсухіша пустеля планети вкрилася килимом з квітів: фото дивовижного явища



















Пустеля Атакама простягається більш ніж на 1000 кілометрів між Тихим океаном та Андами. У середньому тут випадає близько 15 мм опадів на рік, а в окремих районах не більше 1-3 мм. В Україні цей показник становить 500-700 мм. Крім того, деякі ділянки пустелі можуть залишатися без дощу роками.

Пустеля Атакама розквітла після дощів

Попри це, під поверхнею Атаками роками зберігається насіння рослин. Після достатньої кількості вологи та відповідного періоду холоду воно виходить зі стану спокою. Так виникає рідкісне природне явище, відоме як "цвітіння пустелі".

В Атакамі росте понад 200 видів квітів. Коли умови сприятливі, безплідні на перший погляд простори вкриваються рожевими, білими, жовтими та фіолетовими рослинами.

Пустеля Атакама

Пустеля Атакама

Пустеля Атакама розквітла після дощів

Попри те, що пустеля вже почала вкриватися квітами, Національна лісова агенція Чилі прогнозує масштабне цвітіння, яке потенційно здатне охопити до 15 тисяч квадратних кілометрів. Перші квіти з’вилися на початку вересня, а найбільш видовищна фаза може припасти на другу половину жовтня.

Цвітіння також нагадує, що Атакама не мертва пустеля. Тут живуть фламінго, пінгвіни Гумбольдта, колібрі, лисиці, віскачі, ящірки та численні комахи. А густі тумани з Тихого океану створюють невеликі рослинні оазиси навіть там, де дощ залишається надзвичайною рідкістю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що минулого року у Чилі пустеля Атакама вкрилася квітами після зимових дощів.

Також "Коментарі" писали, NASA показало фото літаючої тарілки, яка розбилася в пустелі США.