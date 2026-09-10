Самая сухая пустыня планеты покрылась ковром из цветов: фото удивительного явления



















Пустыня Атакама простирается более чем на 1000 км между Тихим океаном и Андами. В среднем здесь приходится около 15 мм осадков в год, а в отдельных районах не более 1-3 мм. В Украине этот показатель составляет 500–700 мм. Кроме того, некоторые участки пустыни могут оставаться без дождя годами.

Пустыня Атакама расцвела после дождей

Несмотря на это, под поверхностью Атаками годами сохраняются семена растений. После достаточного количества влаги и соответствующего периода холода оно выходит из состояния покоя. Так возникает редкое природное явление, известное как "цветение пустыни".

В Атаками произрастает более 200 видов цветов. Когда условия благоприятны, бесплодные, на первый взгляд, пространства покрываются розовыми, белыми, желтыми и фиолетовыми растениями.

Пустыня Атакама

Пустыня Атакама

Пустыня Атакама расцвела после дождей

Несмотря на то, что пустыня уже начала покрываться цветами, Национальное лесное агентство Чили прогнозирует масштабное цветение, потенциально способное охватить до 15 тысяч квадратных километров. Первые цветы появились в начале сентября, а наиболее зрелищная фаза может прийтись на вторую половину октября.

Цветение также напоминает, что Атакама не мертвая пустыня. Здесь живут фламинго, пингвины Гумбольдта, колибри, лисы, вискатели, ящерицы и многочисленные насекомые. А густые туманы из Тихого океана создают небольшие растительные оазисы даже там, где дождь остается необычайной редкостью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году в Чили пустыня Атакама укрылась цветами после зимних дождей.