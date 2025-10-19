Які два українські села визнали найкращими у світі

Закарпаття офіційно стало ще привабливішим для мандрівників: два його мальовничі села — Колочава та Синевирська Поляна — увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу 2025 року за версією Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

Синевирська Поляна на Закарпатті

Цей престижний список формують щороку, обираючи населені пункти, які зберігають культурну спадщину, підтримують сталий розвиток і створюють унікальний туристичний досвід. Українські села опинилися поруч із відомими світовими локаціями, що підкреслює їхню унікальність і туристичний потенціал.

Колочава — "село десяти музеїв"

Колочава, розташована у глибинах Закарпатської Верховини, вважається найбільшим селом цього гірського регіону. Вона простягнулася у мальовничій долині однойменної річки, серед високих карпатських гір. Колочава відома як "село десяти музеїв" — тут туристи можуть побачити старовинні хати, автентичні експозиції та етнографічні комплекси, що зберігають історію закарпатців.

Мандрівників приваблює гармонійне поєднання природи, культури та гостинності. Усі музеї та туристичні локації розташовані на невеликій відстані, тому навіть коротка подорож дає змогу відчути дух карпатського села та його багату історію.

Синевирська Поляна — ворота до серця Карпат



Ще одне село-переможець — Синевирська Поляна (раніше — Верхній Синевир). Воно розташоване неподалік одного з найвідоміших природних символів України — озера Синевир, яке називають "морем ока Карпат". Також поряд із селом розташований популярний водоспад Шипіт, що приваблює тисячі туристів щороку.



Село стало важливою частиною екотуризму в Карпатах, де активно розвиваються зелені садиби, маршрути для піших і велосипедних подорожей, а також відпочинок для тих, хто прагне тиші та близькості до природи.



Український туризм на карті світу



Визнання Колочави та Синевирської Поляни на міжнародному рівні — це чергове підтвердження того, що Україна має величезний потенціал у сфері сталого туризму. Попри війну, країна продовжує зберігати і розвивати культурну спадщину, показуючи світові, що українські села — це не лише про минуле, а й про сучасність, розвиток і любов до своєї землі.



UNWTO відзначає, що такі місця, як Колочава і Синевирська Поляна, можуть стати прикладом для інших держав у тому, як туризм здатен підтримувати локальні громади, зберігаючи автентичність і природу.



