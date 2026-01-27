Жители карпатской деревни просят забрать у них статус ЮНЕСКО: какая причина

Жители небольшого словацкого села Влколинец (Vlkolínec) в Карпатах выступили с требованием лишить их поселения статуса всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на международное признание, которое село имеет уже более 30 лет, местные утверждают, что престижный титул превратил Влколинец в "мертвый музей под открытым небом" и сделал нормальную жизнь в селе почти невозможным.

Туристическая деревня Влколинец в Словакии. Фото: ЮНЕСКО

Жители села Влколинец в Словакии указывают, что их основная проблема касается массового туризма. Ежегодно в поселение приезжает около 100 тысяч посетителей, тогда как постоянно здесь проживают всего четыре семьи. Туристы свободно ходят по частным дворам, заглядывают в окна и фотографируют дома нарушая приватность местных.

Село Влколинец. Фото: ЮНЕСКО

Попытки ограничить доступ туристов табличками "Частная земля" и запрет на фотографирование не дали результата. Кроме того, строгие охранные правила ЮНЕСКО фактически запрещают традиционный образ жизни для жителей Влколинеца.

"Пусть нас исключат из ЮНЕСКО, мы бы жили лучше. Из-за строгих правил мы не можем разводить домашних животных и выращивать сельскохозяйственные культуры, как раньше", — жалуется житель села Антон Сабуха.

Влколинец получил охранный статус в 1993 году, как уникально сохранившееся средневековое поселение с традиционной деревянной архитектурой. В поселении расположены 45 построек с традиционными чертами центральноевропейской деревни.

