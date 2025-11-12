Турист, путешествующий автостопом, назвал лучшую страну, в которой он был

26-летний Тимо де Йонг из Нидерландов уже несколько лет путешествует по миру автостопом. Он назвал страну, которая навсегда изменила его представление о доброте людей и путешествиях. Хотя он уже пересек полмира от Великобритании к Южной Африке, лучшие воспоминания для него остались из Японии.

Тимо де Йонг в Японии на фоне горы Фудзи. Фото из открытых источников

Тимо сейчас путешествует из Южной Кореи в Южную Африку. В разговоре с Unilad путешественник признался, что именно Япония стала его излюбленной страной. Он провел там пять недель, путешествуя автостопом, ночуя в палатке и пользуясь каучсерфингом.

"Я решил путешествовать автостопом всюду. Это были лучшие пять недель в моей жизни. С тех пор я почти всегда путешествую именно так", — рассказал парень.

Но главное, что поразило путешественника, это не природа или архитектура, а люди.

"Какими невероятно дружественными были там люди! После Японии я понял, что дело не только в стране. Я просто открыл для себя, сколько замечательных людей в мире", — говорит Тимо.

Тимо убежден, что автостоп позволяет увидеть страну с другой стороны, не туристической. По его словам, когда вы путешествуете автостопом, вы попадаете в маленькие городки, где редко бывают туристы. Люди там искренне интересуются, кто вы и что делаете. Как объясняет путешественник, это совсем другой опыт, чем просто ехать на автобусе от одной достопримечательности к другой.

Среди многочисленных историй, оставшихся в памяти, одна, которую Тимо вспоминает с особой теплотой.

"Этот парень, которому было за 70, остановился на обочине дороги после того, как я начал автостопить. Он вез меня в город, и все это время я пытаюсь понять, почему он туда ехал. Когда я наконец туда добрался, он начал печатать в Google Translate. И оказалось, что он был примерно в пяти минутах от своего дома, но он увидел меня и просто хотел помочь, поэтому ехал два часа, чтобы меня отвезти, а потом два часа назад домой, просто потому, что хотел быть вежливым", — рассказал Тимо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что японцы закрыли гору Фудзи черным экраном от туристов.

Также "Комментарии" писали о шокирующем отдыхе украинки в Японии. Ее испугало то, что было под кроватью в гостиничном номере.