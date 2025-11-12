Турист, путешествующий автостопом, назвал лучшую страну, в которой он был

Рубрики
26-летний Тимо де Йонг из Нидерландов уже несколько лет путешествует по миру автостопом. Он назвал страну, которая навсегда изменила его представление о доброте людей и путешествиях. Хотя он уже пересек полмира от Великобритании к Южной Африке, лучшие воспоминания для него остались из Японии.
Тимо де Йонг в Японии на фоне горы Фудзи. Фото из открытых источников
Тимо сейчас путешествует из Южной Кореи в Южную Африку. В разговоре с Unilad путешественник признался, что именно Япония стала его излюбленной страной. Он провел там пять недель, путешествуя автостопом, ночуя в палатке и пользуясь каучсерфингом.
Но главное, что поразило путешественника, это не природа или архитектура, а люди.
Тимо убежден, что автостоп позволяет увидеть страну с другой стороны, не туристической. По его словам, когда вы путешествуете автостопом, вы попадаете в маленькие городки, где редко бывают туристы. Люди там искренне интересуются, кто вы и что делаете. Как объясняет путешественник, это совсем другой опыт, чем просто ехать на автобусе от одной достопримечательности к другой.
Среди многочисленных историй, оставшихся в памяти, одна, которую Тимо вспоминает с особой теплотой.
