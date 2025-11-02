logo_ukra

Мальдіви прийняли революційний закон першими у світі: що заборонили для наступних поколінь
Мальдіви прийняли революційний закон першими у світі: що заборонили для наступних поколінь

Мальдіви заборонили купувати та вживати тютюн усім, хто народився після 1 січня 2007 року. Країна стала першою у світі з забороною на куріння для поколінь.

2 листопада 2025, 11:30
Мальдіви стали першою країною у світі, яка заборонила куріння для всіх, хто народився після 1 січня 2007 року. Архіпелаг в Індійському океані ухвалив це рішення, щоб "сприяти вихованню покоління, вільного від тютюну", повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

Мальдіви прийняли революційний закон першими у світі: що заборонили для наступних поколінь

Мальдіви. Фото з відкритих джерел

Згідно з новими правилами, особам, народженим після цієї дати, заборонено купувати, вживати або отримувати будь-які тютюнові вироби на Мальдівах. Заборона поширюється на всі форми тютюну, а роздрібні торговці зобов’язані перевіряти вік покупців.

Президент Мохамед Муїццу ініціював цей крок на початку року, і він набув чинності 1 листопада. Міністерство охорони здоров’я наголошує, що заборона "захистить громадське здоров’я та сприятиме формуванню покоління, вільного від тютюну".

Мальдіви також зберегли повну заборону на імпорт, продаж, розповсюдження, зберігання та використання електронних сигарет і вейп-пристроїв для всіх осіб незалежно від віку. Продаж тютюнових виробів неповнолітнім карається штрафом у розмірі 50 000 руфій (приблизно 3200 доларів), а використання вейп-пристроїв – штрафом у 5 000 руфій (320 доларів).

Архіпелаг складається з 1191 коралового острова, розкиданого приблизно за 800 км уздовж екватора, та відомий своїм розкішним туризмом. Нові правила щодо заборони куріння поширюються і на відвідувачів країни, тому туристам варто пам’ятати про ці зміни, аби уникнути штрафу.

Велика Британія розглядає подібну ініціативу, тоді як Нова Зеландія першою прийняла закон про заборону куріння для наступних поколінь, однак скасувала його у листопаді 2023 року менш ніж через рік після запровадження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені довели, що куріння зменшує мозок.

Також "Коментарі" писали, що впав попит на Мальдіви. Де відпочивають українці.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/01/maldives-becomes-the-only-country-with-generational-smoking-ban
