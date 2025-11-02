logo

Мальдивы приняли революционный закон первыми в мире: что запретили для последующих поколений
Мальдивы приняли революционный закон первыми в мире: что запретили для последующих поколений

Мальдивы запретили покупать и употреблять табак всем родившимся после 1 января 2007 года. Страна стала первой в мире запретившей курение для поколений.

2 ноября 2025, 11:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Мальдивы стали первой страной в мире, запретившей курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Архипелаг в Индийском океане принял это решение, чтобы "способствовать воспитанию поколения, свободного от табака", сообщило министерство здравоохранения страны.

Мальдивы приняли революционный закон первыми в мире: что запретили для последующих поколений

Мальдивские острова. Фото из открытых источников

Согласно новым правилам лицам, рожденным после этой даты, запрещено покупать, употреблять или получать какие-либо табачные изделия на Мальдивах. Запрет распространяется на все формы табака, а розничные торговцы должны проверять возраст покупателей.

Президент Мохамед Муиццу инициировал этот шаг в начале года, и он вступил в силу 1 ноября. Министерство здравоохранения отмечает, что запрет "защитит общественное здоровье и будет способствовать формированию поколения, свободного от табака".

Мальдивы также сохранили полный запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств для всех лиц независимо от возраста. Продажа табачных изделий несовершеннолетним карается штрафом в размере 50 000 рупий (примерно 3200 долларов), а использование вейп-устройств – штрафом в 5 000 рупий (320 долларов).

Архипелаг состоит из 1191 кораллового острова, разбросанного примерно в 800 км вдоль экватора, и известен своим роскошным туризмом. Новые правила по запрету курения распространяются и на посетителей страны, поэтому туристам следует помнить об этих изменениях, чтобы избежать штрафа.

Великобритания рассматривает подобную инициативу, в то время как Новая Зеландия первой приняла закон о запрете курения для последующих поколений, однако отменила его в ноябре 2023 года менее чем через год после введения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые доказали, что курение уменьшает мозг.

Также "Комментарии" писали, что упал спрос на Мальдивы. Где отдыхают украинцы.



Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/01/maldives-becomes-the-only-country-with-generational-smoking-ban
